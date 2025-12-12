Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc - Antena Sport

Succesul fantastic obținut de FCSB contra lui Feyenoord în grupa Europa League a consemnat o bornă fantastică pentru fotbalul românesc. Victoria roș-albaștrilor a marcat al cincilea rezultat în care o echipă românească revine de la două goluri diferență în cupele europene, însă meciul de pe Arena Națională a produs și o premieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Premieră în fotbalul românesc după FCSB – Feyenoord 4-3

În urma victoriei fantastice obținute în fața olandezilor, FCSB a devenit prima echipă din România care reușește în cupele europene să revină de la două goluri într-un meci în care inițial a fost și ea în avantaj. Înainte ca Feyenoord să conducă pe tabelă cu 3-1, roș-albaștrii deschiseseră scorul în minutul 11 prin Siyabonga Ngezana.

Pe lângă această premieră, rezultatul FCSB-ului s-a alăturat lsitei celor în care o echipă din România întoarce o diferență de două goluri. Prima echipă care a reușit să facă asta în istorie a fost Craiova, care în sezonul 1987/88, în primul tur al Cupei UEFA, a câștigat cu portughezii de la Chaves cu 3-2, după ce a condus cu 2-0.

Aceeași desfășurare au avut-o și alte trei meciuri, respectiv Astra – AZ Alkmaar 3-2, Urartu – Farul 2-3 și FCSB – Drita 3-2. Astfel rezultatul de joi seara de pe Arena Națională a marcat și o altă premieră, roș-albaștrii devenind singura echipă din țara noastră care revine de două ori de la două goluri diferență într-un meci.