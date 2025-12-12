Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc - Antena Sport

Închide meniul
Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 10:15

Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

Succesul fantastic obținut de FCSB contra lui Feyenoord în grupa Europa League a consemnat o bornă fantastică pentru fotbalul românesc. Victoria roș-albaștrilor a marcat al cincilea rezultat în care o echipă românească revine de la două goluri diferență în cupele europene, însă meciul de pe Arena Națională a produs și o premieră.

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Premieră în fotbalul românesc după FCSB – Feyenoord 4-3

În urma victoriei fantastice obținute în fața olandezilor, FCSB a devenit prima echipă din România care reușește în cupele europene să revină de la două goluri într-un meci în care inițial a fost și ea în avantaj. Înainte ca Feyenoord să conducă pe tabelă cu 3-1, roș-albaștrii deschiseseră scorul în minutul 11 prin Siyabonga Ngezana.

Pe lângă această premieră, rezultatul FCSB-ului s-a alăturat lsitei celor în care o echipă din România întoarce o diferență de două goluri. Prima echipă care a reușit să facă asta în istorie a fost Craiova, care în sezonul 1987/88, în primul tur al Cupei UEFA, a câștigat cu portughezii de la Chaves cu 3-2, după ce a condus cu 2-0.

Aceeași desfășurare au avut-o și alte trei meciuri, respectiv Astra – AZ Alkmaar 3-2, Urartu – Farul 2-3 și FCSB – Drita 3-2. Astfel rezultatul de joi seara de pe Arena Națională a marcat și o altă premieră, roș-albaștrii devenind singura echipă din țara noastră care revine de două ori de la două goluri diferență într-un meci.

În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.

1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: "Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul" 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat "în ceaţă", oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 6 Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi
