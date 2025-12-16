Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 15:07

Jucătorii Rapidului, după un meci în Giulești / Sport Pictures

Rapid urmează să modifice denumirea stadionului său, care în ultimii ani a purtat numele sponsorului principal al clubului, și anume o casă de pariuri. Odată cu această veste, clubul din Giulești a îndepărat din arenă toate bannerele cu sigla partenerului său, dar și emblema de pe fațada exterioară.

“Casa” Rapidului de lângă podul Grant va fi cunoscută de acum înainte drept “Stadionul Giulești”. Până ca arena numele arenei să fie modificat în 2022 din motive de marketing, denumirea era “Valentin Stănescu”.

Stadionul Rapidului își schimbă denumirea. Motivul

Potrivit informațiilor gsp.ro, motivul pentru care numele stadionului Rapidului va fi schimbat este legat de încheierea contractului cu sponsorul său principal. Cele două au semnat în 2022 un contract valabil pe trei ani, iar odară ce înțelegerea a ajuns la final, giuleștenii au îndepărtat însemenele partenerului său.

Ultimul meci în care stadionul Rapidului a purtat numele sponsorului său a fost cel cu Oțelul Galați, pierdut cu scorul de 2-0. De acum înainte, arena va fi cunoscută după cartierul în care este amplasată și mai mult decât atât, după denumirea generică pe care o foloseau fanii echipei, și anume Giulești.

Odată cu încheierea contracului cu sponsorul său, Clubul Sportiv Rapid pune stop unei afaceri în care a încasat 600.000 de euro pe an, conform sursei citate anterior.

