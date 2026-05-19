Anunţul oficial despre viitorul lui Denis Drăguş: “Suntem cu gândul doar acolo”

Chiar dacă Denis Drăguş a avut deja două oferte după despărţirea de Gaziantep, atacantul român e doar cu gândul la echipa sa, Genclerbirligi.

Impresarul Enrico Saposato susţine că atacantul de 26 de ani cotat la 2.6 milioane de euro va rămâne la Trabzon pentru stagiunea viitoare.

Denis Drăguş rămâne la Trabzonspor

“Denis este jucătorul lui Trabzonspor. Nu așteptăm cu nerăbdare să mergem la un alt club. Cu excepția unei eventuale mari oportunități care ar apărea pentru dezvoltarea lui, însă numai după ce se iau în considerare cerințele clubului.

Altfel nu. Suntem împreună cu gândul doar la Trabzonspor și așteptăm cu nerăbdare să contribuim în sezonul următor”, a spus Saposato, pentru digisport.ro.

Denis Drăguş nu a reuşit să impresioneze la Gaziantep, aşa cum s-a întâmplat în prima sa perioadă petrecută la clubul turc, în sezonul 2023-2024. Atacantul a bifat 11 meciuri la echipa lui Mirel Rădoi, fără să marcheze vreun gol.