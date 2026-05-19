Decizia luată de Mihai Stoica, după ce a spus că pleacă de la FCSB dacă Gigi Becali va numi un antrenor român!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), declara că va pleca de la roş-albaştri în cazul în care patronul echipei, Gigi Becali (67 de ani) decide să numească un antrenor român.
Becali l-a numit antrenor pe Marius Baciu, dar Mihai Stoica va rămâne la FCSB. El a explicat că a declarat acest lucru doar fiindcă şi-ar fi dorit un antrenor român la FCSB.
Mihai Stoica rămâne la FCSB: “Să stea liniştiţi. Am forţat şi eu nota, să aducem străin”
„Să stea liniștiți și să nu se mai ducă după fentă. Am forțat și eu nota, să aducem străin… Dacă nu a mers, nu a mers. Așa am făcut și la Urziceni. Am zis că, dacă mai face cineva 8 puncte în grupe de Champions League, ies din fotbal. Sezonul viitor a făcut CFR Cluj 10 și au sărit toți să ies…Eu am zis 8, ei au făcut 10. Dacă făceau egal în ultimul meci, aveam o problemă.
Nu știu de ce Gigi nu mai vrea antrenor străin. Așa a hotărât acum. În 2005 am fost la Dan Petrescu acasă, eu cu Gigi. Efectiv eram obosiți spre dimineață, dar îmi venise o idee. Petrescu nu voia să vină, după ce terminasem pe 1. Gigi a zis apoi să aduc pe cine vreau și l-am adus pe Protasov. Nu au vrut Hagi, Petrescu, l-am adus pe Protasov și apoi a venit Olăroiu”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.
Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului
Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor al FCSB-ului, este un fost jucător al Stelei, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2002.
Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.
Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.
Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.
