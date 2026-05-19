Alexandru Meszar a vorbit despre viitorul lui Adrian Mihalcea la UTA! Cum a comentat declarațiile tehnicianului

UTA Arad a câștigat play-out-ul, asta deși din grupa pentru retrogradare a făcut parte și campioana ultimelor două sezoane, FCSB. Arădenii nu a depus pentru licența de cupe europene, lucru care l-a deranjat pe Adrian Mihalcea.

După finalul partidei cu Unirea Slobozia, care a dus la retrogradarea fostei sale echipe, antrenorul „Bătrânei Doamne” a dat de înțeles că nu garantează că va continua la Arad și din sezonul următor.

Adrian Mihalcea rămâne la UTA. Anunțul lui Alexandru Meszar

UTA Arad a făcut un sezon mai mult decât reușit sub comanda lui Adrian Mihalcea, iar conducerea pare decisă să continue cu tehnicianul român, în ciuda declarațiilor făcute de antrenor la finalul meciului cu Unirea Slobozia.

Alexandru Meszar a comentat afirmațiile lui Mihalcea și a confirmat, în același timp, că nu se pune problema ca acesta să plece în această vară de la UTA.

„Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pe anul viitor, avem înțelegere cu el. Chiar dacă ieri, ultima declarație a dânsului nu a fost foarte clară. A lăsat niște loc de interpretări, dar l-am înțeles având în vedere că încărcătura emoțională pentru acest joc a fost una specială pentru el. Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract. Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem crește. Așa este economia peste tot în lume…