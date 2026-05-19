Alexandru Meszar a vorbit despre viitorul lui Adrian Mihalcea la UTA! Cum a comentat declarațiile tehnicianului

Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 16:12

UTA Arad a câștigat play-out-ul, asta deși din grupa pentru retrogradare a făcut parte și campioana ultimelor două sezoane, FCSB. Arădenii nu a depus pentru licența de cupe europene, lucru care l-a deranjat pe Adrian Mihalcea.

După finalul partidei cu Unirea Slobozia, care a dus la retrogradarea fostei sale echipe, antrenorul „Bătrânei Doamne” a dat de înțeles că nu garantează că va continua la Arad și din sezonul următor.

Adrian Mihalcea rămâne la UTA. Anunțul lui Alexandru Meszar

UTA Arad a făcut un sezon mai mult decât reușit sub comanda lui Adrian Mihalcea, iar conducerea pare decisă să continue cu tehnicianul român, în ciuda declarațiilor făcute de antrenor la finalul meciului cu Unirea Slobozia.

Alexandru Meszar a comentat afirmațiile lui Mihalcea și a confirmat, în același timp, că nu se pune problema ca acesta să plece în această vară de la UTA.

„Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pe anul viitor, avem înțelegere cu el. Chiar dacă ieri, ultima declarație a dânsului nu a fost foarte clară. A lăsat niște loc de interpretări, dar l-am înțeles având în vedere că încărcătura emoțională pentru acest joc a fost una specială pentru el. Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract. Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem crește. Așa este economia peste tot în lume…

(n.r. – Dacă ar veni un investitor să cumpere echipa) L-ar costa 0 lei și 0 bani echipa… Datoriile le va plăti cum le plătesc eu, depinde ce termin negociază. Datoriile variază… să fie în jurul sumei 6 milioane de euro. Nu este o sumă fixă. Avem o lună restanță cu salariile. O singură dată am avut două luni în acest campionat, în rest încercăm să le ținem o lună maxim două.

În proporție de 80-90% reușim să menținem tot ce am avut. Am prelungit în iarnă contractele pentru cei pe care i-am vrut în continuare. Abdallah are contract, Coman am optat pentru achiziționarea lui, am activat opțiunea. Roman rămâne. Mai are contract pe încă un an de zile!”, a explicat acesta, potrivit fanatik.ro.

