Cea mai spectaculoasă prezentare a unui lot de la Campionatul Mondial: “Nu doar un anunţ. Un adevărat vibe”

Curacao şi-a prezentat lotul pentru Campionatul Mondial de fotbal într-un mod inedit, artistic. FIFA World Cup se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.
“Nu doar un anunţ al echipei. Un adevărat vibe”, a fost mesajul postat pe contul de X al naţionalei statului Curacao.
Not just a 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩…🌎
A whole 𝘃𝗶𝗯𝗲. 🇨🇼🎬🎶
See you at the @fifaworldcup!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/ozNEHFLAE5
— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026
Lotul lui Curacao pentru Campionatul Mondial din 2026
Portari:
Tyrick Bodak (Telstar/Olanda), Trevor Doornbusch (VVV Venlo/Olanda), Eloy Room (Miami FC/SUA);
Fundaşi:
Riechedly Bazoer (Konyaspor/Turcia), Joshua Brenet (Kayserispor/Turcia), Sherel Floranus (PEC Zwolle/Olanda), Deveron Fonville (NEC Nijmegen/Olanda), Jurien Gaari (Abha/Arabia Saudită), Armando Obispo (PSV Eindhoven/Olanda), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam/Olanda), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk/Olanda);
Mijlocaşi:
Juninho Bacuna (FC Volendam/Olanda), Leandro Bacuna (Igdir/Turcia), Livano Comenencia (FC Zurich/Elveţia), Kevin Felida (Den Bosch/Olanda), Arjany Martha (Rotherham United/Anglia), Tyrese Noslin (Telstar/Olanda), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk/Olanda);
Atacanţi:
Jeremy Antonisse (Kifisia/Grecia), Tahith Chong (Sheffield United/Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa/Israel), Sontje Hansen (Middlesbrough/Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu/Malaysia), Brandley Kuwas (FC Volendam/Olanda), Juergen Locadia (Miami FC/SUA), Jearl Margaritha (Beveren/Belgia).
Curacao, condusă de pe bancă la Mondial de Dick Advocaat
Curacao va fi condusă de pe bancă la Campionatul Mondial de Dick Advocaat (78 de ani), care demisionase în luna februarie, pentru a avea grijă de fiica lui bolnavă. Fred Rutten a fost numit selecţioner în luna februarie, după demisia lui Advocaat, dar presa olandeză a anunţat că Advocaat va reveni pe banca lui Curacao ca urmare a presiunii jucătorilor.
Advocaat calificase mica insulă cu 150.000 de locuitori la prima sa Cupă Mondială din istorie, în noiembrie, dar a ales să demisioneze trei luni mai târziu pentru a avea grijă de fiica sa, care suferea de o boală gravă. Sănătatea ei s-a îmbunătăţit, iar mulţi jucători, potrivit presei olandeze, au cerut revenirea lui Advocaat, antrenorul în vârstă de 78 de ani, cu o vastă experienţă.
După o reticenţă iniţială, Federaţia a fost de acord să-l elibereze pe Rutten din funcţie. Advocaat a fost în trecut selecţionerul naţionalei Olandei.
