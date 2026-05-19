Cea mai spectaculoasă prezentare a unui lot de la Campionatul Mondial: “Nu doar un anunţ. Un adevărat vibe”

Juninho Bacuna (FC Volendam/Olanda), Leandro Bacuna (Igdir/Turcia), Livano Comenencia (FC Zurich/Elveţia), Kevin Felida (Den Bosch/Olanda), Arjany Martha (Rotherham United/Anglia), Tyrese Noslin (Telstar/Olanda), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk/Olanda);

Atacanţi:

Jeremy Antonisse (Kifisia/Grecia), Tahith Chong (Sheffield United/Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa/Israel), Sontje Hansen (Middlesbrough/Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu/Malaysia), Brandley Kuwas (FC Volendam/Olanda), Juergen Locadia (Miami FC/SUA), Jearl Margaritha (Beveren/Belgia).

Curacao, condusă de pe bancă la Mondial de Dick Advocaat

Curacao va fi condusă de pe bancă la Campionatul Mondial de Dick Advocaat (78 de ani), care demisionase în luna februarie, pentru a avea grijă de fiica lui bolnavă. Fred Rutten a fost numit selecţioner în luna februarie, după demisia lui Advocaat, dar presa olandeză a anunţat că Advocaat va reveni pe banca lui Curacao ca urmare a presiunii jucătorilor.

Advocaat calificase mica insulă cu 150.000 de locuitori la prima sa Cupă Mondială din istorie, în noiembrie, dar a ales să demisioneze trei luni mai târziu pentru a avea grijă de fiica sa, care suferea de o boală gravă. Sănătatea ei s-a îmbunătăţit, iar mulţi jucători, potrivit presei olandeze, au cerut revenirea lui Advocaat, antrenorul în vârstă de 78 de ani, cu o vastă experienţă.

După o reticenţă iniţială, Federaţia a fost de acord să-l elibereze pe Rutten din funcţie. Advocaat a fost în trecut selecţionerul naţionalei Olandei.