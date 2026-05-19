Cristiano Ronaldo, la a 6-a Cupă Mondială! Lotul Portugaliei

Roberto Martinez a anunţat lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar printre fotbaliştii selecţionaţi se află şi Cristiano Ronaldo, aflat la al 6-lea turneu de mondial din carieră.

Cristiano Ronaldo este pe lista celor 26 de jucători (plus 1 care va fi trimis acasă după meciurile amicale, unul dintre portari cel mai probabil) care vor face deplasarea peste ocean pentru a îndeplini visul unei ţări întregi: câştigarea trofeului ce lipseşte din palmaresul echipei naţionale a Portugaliei. Va fi a 6-a Cupă Mondială la care lusitanul o să participe, performanţă care este unică până acum şi care va fi egalată de rivalul său, Leo Messi, după ce Argentina o să anunţe lotul definitivat pentru turneu.

Chiar dacă s-a speculat intens că ar putea să fie o chemare surpriză a lui Junior Kroupi, jucătorul care s-a născut în Franţa nu a fost selectat în cele din urmă. Din lotul lui Roberto Martinez nu lipsesc vedetele de la PSG, Vitinha, Joao Neves sau Nuno Mendes, toţi 3 fiind aşteptaţi să fie titulari. De asemenea, un alt nume important, care vine după un sezon excelent, Bruno Fernandes, este şi el convocat pentru turneul final.

226 de selecţii şi 143 de goluri are Cristiano Ronaldo pentru naţionala Portugaliei.

Lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială

Portugalia face parte din Grupa K, alături de Congo, Uzbekistan şi Columbia.

Portari: Diogo Costa, Rui Silva, Jose Sa, Ricardo Velho.

Fundaşi: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Renato Veiga, Tomas Araujo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo.

Mijlocaşi: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves, Samu Costa.

Atacanţi: Francisco Trincao, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Goncalo Guedes.

Având în vedere lotul ales de Martinez, Portugalia ar putea să alinieze un prim 11 stelar: