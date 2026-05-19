Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, la a 6-a Cupă Mondială! Lotul Portugaliei

Cristiano Ronaldo, la a 6-a Cupă Mondială! Lotul Portugaliei

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 15:39

Comentarii
Cristiano Ronaldo, la a 6-a Cupă Mondială! Lotul Portugaliei

Cristiano Ronaldo face parte din lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Roberto Martinez a anunţat lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar printre fotbaliştii selecţionaţi se află şi Cristiano Ronaldo, aflat la al 6-lea turneu de mondial din carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo scrie istorie. O să participe la a 6-a Cupă Mondială

Cristiano Ronaldo este pe lista celor 26 de jucători (plus 1 care va fi trimis acasă după meciurile amicale, unul dintre portari cel mai probabil) care vor face deplasarea peste ocean pentru a îndeplini visul unei ţări întregi: câştigarea trofeului ce lipseşte din palmaresul echipei naţionale a Portugaliei. Va fi a 6-a Cupă Mondială la care lusitanul o să participe, performanţă care este unică până acum şi care va fi egalată de rivalul său, Leo Messi, după ce Argentina o să anunţe lotul definitivat pentru turneu.

Chiar dacă s-a speculat intens că ar putea să fie o chemare surpriză a lui Junior Kroupi, jucătorul care s-a născut în Franţa nu a fost selectat în cele din urmă. Din lotul lui Roberto Martinez nu lipsesc vedetele de la PSG, Vitinha, Joao Neves sau Nuno Mendes, toţi 3 fiind aşteptaţi să fie titulari. De asemenea, un alt nume important, care vine după un sezon excelent, Bruno Fernandes, este şi el convocat pentru turneul final.

  • 226 de selecţii şi 143 de goluri are Cristiano Ronaldo pentru naţionala Portugaliei.

Lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială

Portugalia face parte din Grupa K, alături de Congo, Uzbekistan şi Columbia.

  • Portari: Diogo Costa, Rui Silva, Jose Sa, Ricardo Velho.
  • Fundaşi: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Renato Veiga, Tomas Araujo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo.
  • Mijlocaşi: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves, Samu Costa.
  • Atacanţi: Francisco Trincao, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Goncalo Guedes.

Având în vedere lotul ales de Martinez, Portugalia ar putea să alinieze un prim 11 stelar:

Reclamă
Reclamă
  • Diogo Costa – Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Observator
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Fanatik.ro
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
16:37

Pericol la FC Argeș! Bogdan Andone își poate pierde titularul. A marcat de 12 ori în acest sezon
16:29

Decizia luată de Mihai Stoica, după ce a spus că pleacă de la FCSB dacă Gigi Becali va numi un antrenor român!
16:12

Alexandru Meszar a vorbit despre viitorul lui Adrian Mihalcea la UTA! Cum a comentat declarațiile tehnicianului
15:50

Anunţul oficial despre viitorul lui Denis Drăguş: “Suntem cu gândul doar acolo”
15:26

Italia – Norvegia LIVE VIDEO (17:20), la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 se joacă Slovenia – Slovacia
14:52

Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român