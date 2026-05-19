Jucătorul de 2 milioane de euro pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “M-au păcălit”

Gigi Becali i-a decis viitorul lui Dennis Politic. Adus de la Dinamo drept transfer de top, latifundiarul declară acum că fotbalistul poate pleca la vară pentru numai 200.000 de euro.

Gigi Becali a plătit pentru el 970.000 de euro și l-a cedat gratis şi pe Alexandru Musi la Dinamo. Omul de afaceri crede că întreaga tranzacţie s-a ridicat la 2 milioane de euro şi susţine că şi-a luat “ţeapă”.

”Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane (n.r. de euro) Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!

Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: `Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan`”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Situaţia lui Dennis Politic a fost complicată după ce a plecat de la Dinamo. La FCSB nu a reuşit să se integreze, iar la Hermannstadt a stat mai mult accidentat. Oficialii sibieni au declarat că nu mai vor să-o prelungească împrumutul, iar în acest context se va întoarce la FCSB.