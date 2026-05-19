Pericol la FC Argeș! Bogdan Andone își poate pierde titularul. A marcat de 12 ori în acest sezon

Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 16:37

FC Argeș a fost de departe revelația acestui sezon de Liga 1, reușind să devină prima echipă din istoria fotbalului românesc ce prinde play-off-ul din postura de formație nou promovată.

Munca lui Bogdan Andone este apreciată și de cluburile din străinătate, care au pus ochii atât pe el, cât și pe câțiva jucători care au înregistrat cifre impresionante.

Adel Bettaieb poate pleca de la FC Argeș

Adel Bettaieb a făcut un sezon de excepție în tricoul celor de la FC Argeș, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Bogdan Andone. Cu 12 goluri și 5 pase decisive în campionat și Cupă, tunisianul este la un pas de plecarea din Trivale.

GSP.ro anunță că fotbalistul nu ar lua în calcul prelungirea contractului scadent în această vară și este gata să dea curs unei oferte din străinătate, fiind pe radarul mai multor cluburi.

Cotat la 700.000 de euro conform Transfermarkt, Bettaieb a ajuns chiar la începutul acestui sezon la FC Argeș, după ce evoluase ultima oară la Universitatea Cluj.

