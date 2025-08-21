Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari - Antena Sport

Închide meniul
Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari

21 august 2025, 17:35

AS.ro

Ionel Dănciulescu a vorbit despre FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, înaintea duelurilor din cupele europene. În opinia fostului atacant, oltenii lui Mirel Rădoi au parte de cel mai dificil duel.

CFR Cluj va deschide seria meciurilor de joi, cu duelul cu Hacken, de la ora 20:00. Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir Istanbul de la 20:45, în timp ce FCSB o va întâlni pe Aberdeen, de la 21:45. Toate duelurile echipelor românești vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

În opinia lui Ionel Dănciulescu, echipele românești trebuie să obțină rezultate pozitive în deplasările de joi, pentru a spera la calificare.

Fostul atacant a transmis că FCSB are un avantaj în fața celor de la Aberdeen, însă a venit cu un avertisment pentru jucătorii campioanei.

De asemenea, Ionel Dănciulescu a vorbit și despre CFR Cluj și a spus că problemele de lot pot afecta echipa lui Dan Petrescu, la duelul cu Hacken.

„Cel mai dificil adversar e Bașakșehir. E o echipă care a câștigat campionatul, care a mai fost în cupele europene.

FCSB-ul depinde de forma de moment ca să se califice. La prima vedere, parcă au un prim avantaj. Trebuie să ai o evoluție bună. Scoțienii vor fi buni la meciul de acasă.

CFR Cluj are o partidă dificilă. Noi mereu am avut probleme cu nordicii. CFR are probleme de lot. Îi afectează. Dar au șansa lor. E important ca toate trei să obțină un rezultat pozitiv”, a spus Ionel Dănciulescu, la digisport.ro.

Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor juca în Aberdeen – FCSB

FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva ore înaintea primei partide din „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Potrivit informațiilor obținute de Antena Sport, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit.

Jucătorii menționați nu vor juca astfel în partida programată de la ora 21:45. Meciul Aberdeen – FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Elias Charalambous a primit o lovitură uriașă, având în vedere că va fi nevoit să găsească soluții pentru „primul 11” al campioanei, având în vedere că Risto Radunovic și Siyabonga Ngezana erau văzuți drept titulari de staff-ul campioanei.

Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Aberdeen:

FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea– Șut, Chricheș – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu, Toma, Stoian
Antrenor: Elias Charalambous

FCSB se luptă pentru calificarea în grupa principală de Europa League cu scoțienii de la Aberdeen. Manșa tur a „dublei” se va disputa pe 21 august, în timp ce returul de la București se va disputa o săptămână mai tărziu, de la ora 21:30.

