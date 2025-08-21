Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a vorbit despre FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, înaintea duelurilor din cupele europene. În opinia fostului atacant, oltenii lui Mirel Rădoi au parte de cel mai dificil duel.

CFR Cluj va deschide seria meciurilor de joi, cu duelul cu Hacken, de la ora 20:00. Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir Istanbul de la 20:45, în timp ce FCSB o va întâlni pe Aberdeen, de la 21:45. Toate duelurile echipelor românești vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ionel Dănciulescu a tras un semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene

În opinia lui Ionel Dănciulescu, echipele românești trebuie să obțină rezultate pozitive în deplasările de joi, pentru a spera la calificare.

Fostul atacant a transmis că FCSB are un avantaj în fața celor de la Aberdeen, însă a venit cu un avertisment pentru jucătorii campioanei.

De asemenea, Ionel Dănciulescu a vorbit și despre CFR Cluj și a spus că problemele de lot pot afecta echipa lui Dan Petrescu, la duelul cu Hacken.