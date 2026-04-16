„Aș face profit la Steaua!” Ce spune impresarul care a vrut să aducă investitori străini în România, după anunțul lui Miruță

Steaua București caută în continuare parteneri cu care să se asocieze și ulterior să poată promova în Superliga. Radu Miruță, ministrul MApN, a promis că va negocia personal cu orice privat interesat să investească la echipa din Ghencea și a anunțat că așteaptă propuneri la adresa de email cabinet.ministru@mapn.ro.
După ce Victor Pițurcă a declarat că investitorul care va veni în Ghencea va avea câștiguri financiare importante, și impresarul Florin Manea afirmă că Steaua are potențialul de a fi profitabilă. Dar cu o condiție: să fie preluată de oameni care se pricep la fotbal.
„Dacă m-aș ocupa de Steaua, sunt sigur că aș face profit!”
„Orice echipă de fotbal, dacă nu este condusă de oameni care se pricep, e o gaură neagră. Să cumperi ceva și să nu te lase să faci ce știi să faci… Pe mine nu mă interesează, sincer, să cumpăr nimic. Mie-mi place să stau acasă, să stau numai în vacanțe. La un club ca Steaua trebuie să stai, să te ocupi. Dar dacă m-aș ocupa, sunt sigur că aș face profit. Sută la sută. La Steaua… nu știu exact ce e acolo. Trebuie să vină cineva din fotbal, care se pricepe. Sigur că se poate face profit.
Îmi aduc aminte, când am vrut să iau UTA, acum câțiva ani. Mă uitam la un fotbalist și ziceam ‘Îmi place ăsta’. Unu’ în spatele meu spune ‘Mie nu-mi place’. Zic ‘dar dumneavoastră cine sunteți?’. ‘Păi, sunt consilier la primărie’. Atunci, du-te, mă, tată, și vopsește niște pomi, fă ceva prin parcuri. De ce-ți dai cu părerea despre jucători? Din păcate, asta se întâmplă în România”, a comentat Florin Manea, pentru Antena Sport.
În trecut, agentul lui Radu Drăgușin a fost pe punctul de a aduce investitori din străinătate la un alt club din România, Rapid. În 2021, Manea spunea că un portughez cu mulți bani ar fi fost gata să vină în Giulești, dar s-a lovit de refuzul conducerii rapidiste.
Florin Manea: „Le voi arăta tuturor cum se face performanță cu bani puțini”
Impresarul adaugă totuși că, în viitor, ar putea să se implice în conducerea unui club din România, dar acesta nu va fi Steaua: „Poate, la un moment dat, să mă implic la un club unde să conduc eu sută la sută. Și le voi arăta tuturor cum se pot face performanțe cu bani puțini, plus profit. Dar eu n-aș putea niciodată să vin la Steaua, să mă implic acolo, eu sunt rapidist adevărat, pe ‘vechiul regulament’.”
În acest moment, Steaua ocupă locul al patrulea în Liga a II-a, de baraj, după victoria de miercuri seară, 3-1 cu FC Bihor. Echipa lui Daniel Oprița nu are însă drept de promovare, așa că va juca în divizia secundă și în stagiunea următoare. În ultimii cinci ani, Steaua a promovat de două ori pe teren, dar nu a putut evolua în prima ligă. De asemenea, trupa lui Oprița a prins în două rânduri locurile de baraj.
În cazul în care asocierea Stelei va reuși, situația se va schimba. Și nu doar din punct de vedere sportiv. „Când Steaua va promova în prima ligă, cel puțin 5 milioane de euro ar trebui să obțină din sponsorizări. Bineînțeles, și suporterii vor reveni la stadion.
Steaua trebuie să ofere spectacol și așa vor fi din nou 30.000 de oameni în tribune”, spunea Victor Pițurcă, pentru Antena Sport.
