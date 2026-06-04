Liverpool l-a prezentat oficial pe Andoni Iraola: „Am crezut întotdeauna că este un club special”

Liverpool s-a mișcat repede după despărțirea de Arne Slot și l-a prezentat oficial pe Andoni Iraola, tehnicianul care a scris istorie în Premier League alături de Bournemouth, calificând echipa în cupele europene.
Antrenorul a abordat la fosta sa echipă un stil de joc ofensiv, Bournemouth înscriind nu mai puțin de 58 de goluri în cele 38 de etape de campionat.
Andoni Iraola a semnat cu Liverpool
Deși a fost curtat și de AC Milan pentru a-l înlocui pe Massimiliano Allegri, Andoni Iraola nu a putut refuza oportunitatea de a pregăti una dintre cele mai iubite echipe din lume.
Tehnicianul care a impresionat pe banca celor de la Bournemouth a semnat cu Liverpool și a avut un mesaj pentru suporteri în momentul în care a fost prezentat oficial.
„Foarte entuziasmat, foarte entuziasmat. Pentru că, evident, știi despre Liverpool, știi că este un club mare, un club masiv, unul dintre cele mai mari din lume. Dar, simțind în interiorul și înțelegând puțin mai bine acest club, am crezut întotdeauna că este un club special.
Nu ai nevoie de multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool este Liverpool. Dar, evident, atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa pentru mine de a antrena jucători de top, șansa de a lupta pentru titluri. Cred că nu poate fi mai atractiv de atât. Este dificil să găsești asta. Așa că, sunt foarte entuziasmat să încep”, a declarat Andoni Iraola pentru site-ul oficial al „cormoranilor”.
"I want to become one more of you." ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz
— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
- Prima mutare a lui Manchester City după plecarea lui Guardiola? Transfer de peste 100 de milioane
- Motivul pentru care Iraola va semna un contract pe doar 2 ani cu Liverpool
- “Here we go!”. Liverpool a bătut palma cu noul antrenor
- OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea
- Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL