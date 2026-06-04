Liverpool l-a prezentat oficial pe Andoni Iraola: „Am crezut întotdeauna că este un club special”

Liverpool s-a mișcat repede după despărțirea de Arne Slot și l-a prezentat oficial pe Andoni Iraola, tehnicianul care a scris istorie în Premier League alături de Bournemouth, calificând echipa în cupele europene.

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Antrenorul a abordat la fosta sa echipă un stil de joc ofensiv, Bournemouth înscriind nu mai puțin de 58 de goluri în cele 38 de etape de campionat.

Andoni Iraola a semnat cu Liverpool

Deși a fost curtat și de AC Milan pentru a-l înlocui pe Massimiliano Allegri, Andoni Iraola nu a putut refuza oportunitatea de a pregăti una dintre cele mai iubite echipe din lume.

Tehnicianul care a impresionat pe banca celor de la Bournemouth a semnat cu Liverpool și a avut un mesaj pentru suporteri în momentul în care a fost prezentat oficial.

„Foarte entuziasmat, foarte entuziasmat. Pentru că, evident, știi despre Liverpool, știi că este un club mare, un club masiv, unul dintre cele mai mari din lume. Dar, simțind în interiorul și înțelegând puțin mai bine acest club, am crezut întotdeauna că este un club special.