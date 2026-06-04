Gigi Becali, după ce Alexandru Maxim s-a transferat la Universitatea. “L-a dus Giovanni la Craiova”

Gigi Becali spune că FCSB nu a mai dorit să prelungească cu Alexandru Maxim, așa că Giovanni Becali, care este impresarul portarului, l-a dus la Universitatea Craiova.

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FCSB avea un contract semnat cu Maxim, pe cinci ani, dar acesta nu a mai fost înregistrat.

”Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai. Mi-a zis:`Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm`.

Și așa l-a dus Giovanni la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu (n.r. râde). Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare că e de mare perspectivă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova, după ce a rămas liber de contract. Înainte de a semna cu Craiova, el era jucătorul celor de la FCSB.