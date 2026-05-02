Cristiano Bergodi nu se gândeşte la titlu, după ce U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova: “Acesta este obiectivul nostru”

Cristiano Bergodi a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş, scor 1-0, în etapa a şaptea a play-off-ului. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dan Nistor, în minutul 90+2, din penalty.

Graţie victoriei, U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova, în fruntea play-off-ului, ambele având câte 42 de puncte. Oltenii vor avea duminică derby cu Dinamo, de la ora 21:00.

Cristiano Bergodi a declarat că obiectivul echipei sale este calificarea în cupele europene. Antrenorul italian s-a declarat încântat de jocul elevilor săi, după victoria la limită cu FC Argeş.

Bergodi i-a anunţat revenirea golgheterului Jovo Lukic. Bosniacul ar putea fi apt pentru duelul cu Rapid, din următoarea etapă de play-off.

“Am întâlnit-o o echipă bună, o echipă greu de bătut. Nu are probleme cu echipele de play-off, e agresivă. Noi nu am jucat foarte bine în prima repriză, e o victorie mare pentru noi ca să stăm acolo sus, să ne asigurăm locul pentru cupele europene, asta ar fi obiectivul nostru. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.