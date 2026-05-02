Cristiano Bergodi nu se gândeşte la titlu, după ce U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova: “Acesta este obiectivul nostru”

Cristiano Bergodi a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş, scor 1-0, în etapa a şaptea a play-off-ului. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dan Nistor, în minutul 90+2, din penalty.
Graţie victoriei, U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova, în fruntea play-off-ului, ambele având câte 42 de puncte. Oltenii vor avea duminică derby cu Dinamo, de la ora 21:00.
Prima reacţie a lui Cristiano Bergodi, după U Cluj – FC Argeş 1-0
Cristiano Bergodi a declarat că obiectivul echipei sale este calificarea în cupele europene. Antrenorul italian s-a declarat încântat de jocul elevilor săi, după victoria la limită cu FC Argeş.
Bergodi i-a anunţat revenirea golgheterului Jovo Lukic. Bosniacul ar putea fi apt pentru duelul cu Rapid, din următoarea etapă de play-off.
“Am întâlnit-o o echipă bună, o echipă greu de bătut. Nu are probleme cu echipele de play-off, e agresivă. Noi nu am jucat foarte bine în prima repriză, e o victorie mare pentru noi ca să stăm acolo sus, să ne asigurăm locul pentru cupele europene, asta ar fi obiectivul nostru. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.
E normal să se discute, sunt meciuri în care un episod decide cine va câștiga. Nu mă interesează ce spune lumea. Echipa asta poate juca de la egal la egal cu oricine. Am făcut o repriză a doua foarte bună, am avut ocazii, am centrat și am meritat victoria. S-a întâmplat acel episod cu penalty-ul și asta a influențat totul.
Fără să ne entuziasmăm, noi am construit această echipă, acest parcus extraordinar. E meritul băieților, sunt o grămadă de victorii la rând. Mă bucur pentru ei, obiectivul nostru e să ajungem într-o cupă europeană.
Trică l-a înlocuit bine pe Lukic, e un tânăr, nu e ușor să pui presiune pe el. S-a vorbit mult de Lukic în această perioadă. A dat 18 goluri, e un atacant foarte important. Trică are viitorul în față, Lukic sper ca pentru meciul cu Rapid să fie recuperat.
Trebuie să fim echilibrați, nu mă entuziasm sau mă descurajez pentru ceva, trebuie să ținem echilibrul și cred că putem face ceva frumos în acest an, să fie cel mai bun sezon al clubului”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeş 1-0.
- Eroare flagrantă de arbitraj în “U” Cluj – FC Argeș. Penalty-ul lui Dan Nistor trebuia să fie repetat
- Dan Nistor, “fanul” lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: “Sperăm să-i încurce”
- Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”
- “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”
- Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”