Scenariu incredibil: FC Porto a câştigat titlul în Liga Portugal, chiar dacă Benfica e neînvinsă în primele 32 de etape

FC Porto a câştigat titlul în Liga Portugal şi a reuşit performanţa cu două etape rămase de disputat din acest sezon. Pentru “Dragoni”, acesta este al 31-lea titlu din istorie, fiind însă încă pe 2 la acest capitol, după Benfica (38).
Culmea este că Porto a reuşit să îşi adjudece titlul într-un sezon în care, după primele 32 de etape, rivala Benfica este neînvinsă sub comanda lui Jose Mourinho, Porto având un singur eşec.
FC Porto este noua campioană în Liga Portugal
Astfel, înainte de runda cu numărul 32, Porto avea un avans de 7 puncte în faţa Benficăi şi avea nevoie de un rezultat identic cu al “Vulturilor” pentru se încununa campioană.
Benfica a făcut doar un egal cu Famalicao, într-un meci în care a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată la 2-2, după ce Otamendi a fost eliminat, în urma unui fault grosolan.
Astfel că echipa lui Francesco Farioli avea nevoie de un egal cu Alverca. Porto s-a impus cu 1-0 şi a câştigat primul titlu după o pauză de trei ani.
— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
Chiar dacă Porto a luat titlu, lupta pentru locul 2 din Portugalia, care duce în preliminariile Champions League, rămâne una spectaculoasă. Dacă Sporting o va învinge pe Vitoria Guimaraes, duminică, de la 22:15, live în AntenaPLAY, atunci o va egala la puncte pe Benfica.
Primul criteriu de departajare în Portugalia, între două echipe care termina sezonul la egalitate de puncte, este cel al meciurilor directe, Benfica fiind superioară la acest capitol, după 1-1 acasă şi 2-1 în deplasare.
