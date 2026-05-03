Shaun Murphy – Wu Yize e marea finală a Campionatului Mondial! Mark Allen, ratare devastatoare care i-a interzis calificarea

Shaun Murphy şi Wu Yize se vor duela în finala Campionatului Mondial de snooker. După ce “Magicianul” a trecut în semifinale de John Higgins, 17-15, chinezul de 22 de ani l-a învins pe Mark Allen, în decisiv, după un meci dramatic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală a carierei, Wu Yize se află la prima finală de la Crucible, iar modul în care a ajuns acolo este unul incredibil.

Shaun Murphy – Wu Yize e finala de la Campionatul Mondial

Mark Allen a condus cu 16-14, dar frame-ul 32 este unul care a adus o lovitură pe care nord-irlandezul nu o va uita niciodată. După ce chinezul a ratat bila roz care îl ducea în decisiv, a urmat ceea ce putea fi momentul carierei pentru cel poreclit “The Pistol”.

După o bilă roz perfectă care i-a adus o ieşire ideală la ultima bilă neagră, Mark a ratat lovitura care l-ar fi adus în prima sa finală la Crucible. A urmat decisivul, în care Allen a reuşit primul un break de 47 de puncte. Nu a fost de ajuns, iar chinezul a trecut primul linia de sosire, după o semifinală fabuloasă.

“În momentul respectiv, nici nu m-am mai dus spre fotoliu, pentru că trebuia să dau mâna cu Mark Allen. Nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat. De-abia aştept finala. Cred că în această noapte trebuie să iau ceva pastile”, a spus Wu.