Shaun Murphy – Wu Yize e marea finală a Campionatului Mondial! Mark Allen, ratare devastatoare care i-a interzis calificarea

Shaun Murphy şi Wu Yize se vor duela în finala Campionatului Mondial de snooker. După ce “Magicianul” a trecut în semifinale de John Higgins, 17-15, chinezul de 22 de ani l-a învins pe Mark Allen, în decisiv, după un meci dramatic.
Dacă pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală a carierei, Wu Yize se află la prima finală de la Crucible, iar modul în care a ajuns acolo este unul incredibil.
Shaun Murphy – Wu Yize e finala de la Campionatul Mondial
Mark Allen a condus cu 16-14, dar frame-ul 32 este unul care a adus o lovitură pe care nord-irlandezul nu o va uita niciodată. După ce chinezul a ratat bila roz care îl ducea în decisiv, a urmat ceea ce putea fi momentul carierei pentru cel poreclit “The Pistol”.
După o bilă roz perfectă care i-a adus o ieşire ideală la ultima bilă neagră, Mark a ratat lovitura care l-ar fi adus în prima sa finală la Crucible. A urmat decisivul, în care Allen a reuşit primul un break de 47 de puncte. Nu a fost de ajuns, iar chinezul a trecut primul linia de sosire, după o semifinală fabuloasă.
“În momentul respectiv, nici nu m-am mai dus spre fotoliu, pentru că trebuia să dau mâna cu Mark Allen. Nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat. De-abia aştept finala. Cred că în această noapte trebuie să iau ceva pastile”, a spus Wu.
“Nu am gestionat presiunea, am clacat. Am vrut să pregătesc lovitura cât mai bine. Nu am avut emoţii mai mari la acea lovitură decât la alte lovituri din acel break. Am reuşit un break bun în decisiv. Puteam închide meciul”, a spus Allen după meci.
Shaun Murphy, la a cincea finală
Pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), respectiv 15-18 cu Mark Selby (2021).
Premiile totale la Mondialul din acest sunt de 2.395.000 de lire sterline. Câştigătorul va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de lire sterline, iar finalistul se va mulţumi cu 200.000 de lire sterline.
Shaun Murphy visează la titlul mondial
Shaun Murphy visează să intre în clubul select al jucătorilor cu mai multe titluri mondiale, acolo unde se află Stephen Hendry (7), Ronnie O’Sullivan (7), Steve Davis (6), Ray Reardon (6), John Higgins (4), Mark Selby (4) şi Mark Williams (3).
“Este incredibil să fiu din nou în finală, voi avea emoții și va fi dificil, dar ar însemna enorm să câștig. În 2005 nu știam prea multe, dar aveam încredere totală în ceea ce făceam. De-a lungul anilor, m-am îndoit uneori de mine și de lovitura mea.
Am muncit enorm ca să ajung din nou aici, căutând acel ritm, sincronizare și determinare sub presiune. Sunt foarte mulțumit de mine și de echipa mea. Clubul campionilor multipli este unul în care îmi doresc enorm să intru. Încerc de 21 de ani să recreez magia din 2005. Voi da absolut totul. Vor fi cele mai importante două zile din viața mea”, a spus Murphy, pentru WST.
