Barcelona, cu o mâna pe titlul din La Liga! Real Madrid, obligată să câștige să rămână cu șanse matematice

Jucătorii de la Barcelona, după un gol marcat

FC Barcelona a învins-o sâmbătă seara cu scorul de 2-1 pe Osasuna, în etapa a 34-a din La Liga.

Meciul de la Pamplona a fost decis de reușitele din minutele 81 și 86 ale lui Lewandowski și Ferran Torres. De la gazde, Raul Garcia a punctat în minutul 88.

Barcelona, din ce în ce mai aproape de titlu. Presiune imensă pe Real Madrid

Hansi Flick a început meciul de pe El Sadar cu Lewandowski în atac şi polonezul a arătat că a meritat titularizarea. El a ratat prima ocazie importantă a catalanilor, şutând peste poartă în minutul 9 şi fiind un pericol constant în careul gazdelor.

Osasuna a lovit bara prin Budimir în minutul 36, însă golul victoriei pentru formația “blaugrana” a venit în minutul 81. Centrare Rashford şi lovitură de cap Lewandowski. Intrat în repriza secundă, Ferran Torres a majorat scorul pentru oaspeţi în minutul 86, pentru ca Raul Garcia să înscrie pentru gazde, stabilind rezultatul final: Osasuna – FC Barcelona 1-2.

