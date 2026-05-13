Bayern Munchen „sparge” banca! 75 de milioane de lire sterline pentru starul englez

Conducerea celor de la Bayern Munchen a fost dezamăgită după ce echipa a ratat calificarea în finala UEFA Champions League, motiv pentru care aceștia pregătesc o mutare „stelară” în această vară.

Anthony Gordon, fotbalistul legitimat în prezent la Newcastle United, este dorit cu insistență de Vincent Kompany, care dorește să aibă mai multe variante pe plan ofensiv.

Cu 17 goluri și 5 pase decisive în acest sezon în toate competițiile, Anthony Gordon a captat interesul celor de la Bayern Munchen. Presa din Marea Britanie anunță că bavarezii vor încerca să-l transfere în această vară, cel mai probabil după Campionatul Mondial.

Cu o cotă de piață de 60 de milioane de euro, fotbalistul l-a impresionat în ultimii ani pe Vincent Kompany, iar tehnicianul belgian și l-ar dori sub comanda sa.

Potrivit jurnalistului Alex Crook, cele două părți negociază deja pentru o posibilă mutare. Suma minimă așteptată de gruparea britanică este de 75 de milioane de lire sterline.