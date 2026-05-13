Manuel Neuer s-a decis şi semnează un nou contract cu Bayern, la 40 de ani

Portarul şi căpitanul echipei germane de fotbal Bayern Munchen, Manuel Neuer, a acceptat un nou contract cu campioana Bundesligii, până în iunie 2027, a anunţat canalul Sky.

Ambele părţi au clarificat toate detaliile, conform sursei citate, iar Neuer, al cărui contract expira pe 30 iunie, va semna un nou acord până în iunie 2027.

Anunţul oficial ar putea fi făcut după ultimul meci al lui Bayern din Bundesliga împotriva lui FC Koln, sâmbătă, a anunţat Sky.

Salariul lui Neuer, 40 de ani, de 20-21 milioane euro pe an, a fost o problemă cheie în timpul negocierilor şi, conform sursei, acesta a fost de acord cu o reducere salarială, acceptând un sistem de bonusuri.

Neuer s-a alăturat echipei bavareze în 2011, de la Schalke. A avut o carieră stelară la club până acum, câştigând Bundesliga de 13 ori şi Liga Campionilor, de două ori, printre alte titluri.