Marie Louise Eta, prima femeie care câștigă un meci în top 5 campionate! Succes dramatic în prelungiri

Union Berlin s-a salvat de la retrogradarea din Bundesliga după ce a obținut 4 puncte în ultimele două partide. Marie Louise Eta, prima femeie care antrenează o echipă masculină în top 5 campionate ale Europei, a reușit să scrie istorie.

Succesul nu a venit ușor: Union a pierdut primele două partide cu Eta pe bancă, însă apoi a reușit un 2-2 pe propriul teren cu Koln. Iar în penultima etapă a sezonului a venit și victoria, 3-1 pe terenul lui Mainz.

Victorie dramatică în prelungiri

Union a deschis scorul înainte de pauză prin Ilic, pentru ca Becker să egalez imediat după, în minutul 48. Finalul a fost nebun: Burke a readus-o în avantaj pe Union, pentru ca apoi Juranovic, intrat în minutul 81, să stabilească scorul final în prelungiri. 3-1 pentru Union Berlin, care a urcat până pe locul 12 în clasament.

„Totul a fost despre a ne face treaba cât mai bine posibil, să adunăm puncte și să câștigăm meciuri. Pentru asta am muncit în fiecare zi. Ești fericit când câștigi. Asta nu se schimbă niciodată, iar astăzi (nr duminică) a fost la fel. Și modul în care am reușit să o facem a fost extraordinar, felul în care am întors situația.

Am investit foarte multă muncă și energie. De aceea e minunat că am reușit să luăm toate cele trei puncte aici și să arătăm și un joc bun. Iar pentru mine, asta contează foarte mult” a spus Eta după partidă.