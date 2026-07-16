A treia oară la rând! Care este clubul care va avea cei mai mulți jucători în finala Campionatului Mondial

Scena este gata: duminică seară de la ora 22:00 avem duelul dintre campioana mondială din 2022 și campioana europeană din 2024: Argentina – Spania este în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Toată lumea abia așteaptă duelul dintre Leo Messi și Lamine Yamal, însă fanii unei echipe vor avea dificultăți în a alege favorita din finală: cei ai lui Atletico Madrid!

Recordul lui Atletico

Pentru a treia ediție consecutivă, finala Campionatului Mondial va avea cei mai mulți jucători dați de un club de la Atletico Madrid! Nu mai puțin de 9 jucători implicați în meciul de duminică sunt pregătiți de Diego Simeone la Atletico. Inclusiv noua achiziție, Alejandro Grimaldo.

2018 (4):

(Croația) Šime Vrsaljko

(Franța) Antoine Griezmann

(Franța) Lucas Hernandez

(Franța) Thomas Lemar

2022 (4):

(Franța) Antoine Griezmann

(Argentina) Rodrigo De Paul

(Argentina) Nahuel Molina

(Argentina) Ángel Correa

2026 (9):

(Spania) Marcos Llorente

(Spania) Marc Pubill

(Spania) Alex Baena

(Spania) Alejandro Grimaldo

(Argentina) Juan Musso

(Argentina) Giuliano Simeone

(Argentina) Nahuel Molina

(Argentina) Julián Alvarez

(Argentina) Thiago Almada

În schimb, Bayern nu va avea niciun jucător în marea finală după eliminările Franței și Angliei. Este pentru prima dată de la finala din 1978 când se întâmplă acest lucru! În schimb, Inter Milano va continua seria începută în 1982 după ce Lautaro Martinez a dat golul victoriei în semifinala cu Anglia.