Hotelierii americani au dat cărţile pe faţă! Ce se întâmplă cu doar o lună înainte de Campionatul Mondial 2026

Rezervările de camere sunt sub aşteptările hotelierilor americani, cu puţin peste o lună înainte de începerea Campionatului Mondial de fotbal 2026, potrivit principalei organizaţii din industrie.
“Mai mulţi factori au temperat entuziasmul iniţial”, regretă Rosanna Maietta, şefa Asociaţiei americane a hotelurilor (AHLA), în introducerea unui raport consultat marţi de AFP.
Hotelierii americani, dezamăgiţi înainte de Campionatul Mondial 2026
Organizaţia şi-a chestionat membrii din cele unsprezece zone metropolitane americane care vor găzdui meciuri din cadrul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), de la New York la Los Angeles.
“Aproape 80% dintre respondenţi spun că rezervările de hoteluri sunt sub previziunile iniţiale”, raportează AHLA.
În Kansas City, Missouri (centru), rezervările sunt chiar mai mici decât de obicei pentru lunile iunie şi iulie.
În Boston (nord-est), Philadelphia (est), San Francisco (vest) şi Seattle (nord-vest), mulţi respondenţi au descris turneul ca fiind un “non-eveniment”.
Raportul sugerează că atmosfera generală din jurul turismului în Statele Unite, în special restricţiile privind vizele, descurajează fanii străini.
“Mulţi simt că nu vor avea o privire de tipul covor roşu”, notează raportul.
La aceasta se adaugă problema costului călătoriilor în Statele Unite, recent exacerbat de creşterea preţurilor la benzină şi bilete de avion.
Asociaţia hotelieră vizează şi organizatorul Cupei Mondiale, criticând FIFA pentru că a rezervat mii de camere în avans şi apoi le-a anulat.
“Aceste rezervări au influenţat previziunile de venituri ale hotelurilor, planurile de recrutare şi pregătirile” dinaintea competiţiei, se plânge AHLA.
Contactată de AFP, FIFA a explicat că “toate eliberările de camere au fost efectuate în conformitate cu termenele limită convenite contractual cu hotelurile partenere” şi că “în multe cazuri, camerele au fost eliberate înainte de termenele limită stabilite, pentru a satisface cât mai bine solicitările hotelurilor”.
“Pe parcursul procesului de planificare, echipa FIFA Accommodation a menţinut un contact regulat cu părţile interesate din domeniul hotelier, inclusiv ajustări ale alocării camerelor, stabilirea tarifelor, confirmarea tipurilor de camere şi rapoarte periodice, toate susţinute de şedinţe plenare şi comunicare continuă”, a adăugat un purtător de cuvânt al forului fotbalistic mondial.
Pentru ca turneul să îşi respecte promisiunile, susţine Rosanna Maietta, “Statele Unite şi FIFA trebuie să se asigure că turiştii internaţionali sunt primiţi cu căldură şi au un sejur plăcut”.
În opinia preşedintele AHLA, “aceasta înseamnă evitarea oricăror creşteri inutile ale costurilor de viză şi de călătorie în preajma meciurilor şi descurajarea autorităţilor locale de la impunerea unor majorări de taxe în ultimul moment”.
