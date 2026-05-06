Hotelierii americani au dat cărţile pe faţă! Ce se întâmplă cu doar o lună înainte de Campionatul Mondial 2026

La aceasta se adaugă problema costului călătoriilor în Statele Unite, recent exacerbat de creşterea preţurilor la benzină şi bilete de avion.

Asociaţia hotelieră vizează şi organizatorul Cupei Mondiale, criticând FIFA pentru că a rezervat mii de camere în avans şi apoi le-a anulat.

“Aceste rezervări au influenţat previziunile de venituri ale hotelurilor, planurile de recrutare şi pregătirile” dinaintea competiţiei, se plânge AHLA.

Contactată de AFP, FIFA a explicat că “toate eliberările de camere au fost efectuate în conformitate cu termenele limită convenite contractual cu hotelurile partenere” şi că “în multe cazuri, camerele au fost eliberate înainte de termenele limită stabilite, pentru a satisface cât mai bine solicitările hotelurilor”.

“Pe parcursul procesului de planificare, echipa FIFA Accommodation a menţinut un contact regulat cu părţile interesate din domeniul hotelier, inclusiv ajustări ale alocării camerelor, stabilirea tarifelor, confirmarea tipurilor de camere şi rapoarte periodice, toate susţinute de şedinţe plenare şi comunicare continuă”, a adăugat un purtător de cuvânt al forului fotbalistic mondial.

Pentru ca turneul să îşi respecte promisiunile, susţine Rosanna Maietta, “Statele Unite şi FIFA trebuie să se asigure că turiştii internaţionali sunt primiţi cu căldură şi au un sejur plăcut”.

În opinia preşedintele AHLA, “aceasta înseamnă evitarea oricăror creşteri inutile ale costurilor de viză şi de călătorie în preajma meciurilor şi descurajarea autorităţilor locale de la impunerea unor majorări de taxe în ultimul moment”.