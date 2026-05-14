Veste teribilă din Premier League! Starul unei naționale este în pericol să rateze World Cup

Cu doar o zi înainte ca Japonia să anunțe lotul pentru Campionatul Mondial, selecționerul Hajime Moriyasu a primit o veste cruntă: Kaoru Mitoma riscă să nu joace la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Mitoma poate rata World Cup

Mitoma s-a accidentat la coapsă la partida câștigat de Brighton în fața lui Wolves săptămâna trecută cu scorul de 3-0. Momentan, nu este clar cât timp va lipsi, cert este că nu va putea evolua în ultimele două partide pe care Brighton le mai are de disputat în acest sezon de Premier League.

„În ceea ce privește Campionatul Mondial, nu sunt sigur momentan. Vom fi în contact cu Federația din Japonia. Trebuie să avem răbdare cu această accidentare, nu putem da un calendar clar. Va rata ultimele două jocuri. E o situație tristă pentru Kaoru. Era într-o formă bună și a avut un impact major asupra prestațiilor noastre” a spus astăzi managerul lui Brighton, Fabian Hurzeler, într-o conferință de presă.

Mitoma este starul naționalei Japoniei și a marcat unicul gol al victoriei în fața Angliei de pe Wembley din luna martie. Japonia se află în grupa F la World Cup, alături de Olanda, Tunisia și Suedia.