„Ancelotti, urmărești?!” Neymar a înscris un nou gol fantastic pentru Santos și vrea la Mondial!

Neymar Jr. a fost din nou personajul principal pentru Santos în victoria cu 2- în fața celor de la Red Bull Bragantino. De data aceasta, într-un mod pozitiv! Neymar a marcat un gol superb și a creat cea de-a doua reușită și continuă să spere că va fi convocat la World Cup.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Neymar, formă excelentă
Primul gol al lui Santos a venit în prelungirile primei reprize. Neymar a luat mingea din flancul stângă și a reușit un un-doi cu un coechipier. Intra în careu, Neymar a șutat cu stângul, fără speranțe pentru portarul advers.
Cu această reușită, Neymar a ajuns la 11 goluri și 4 assist-uri în 17 meciuri pentru Santos. „Ancelotti, urmărești?!” este unul dintre cometnariile cu cele mai multe like-uri de pe rețelele de socializare.
BY THE WAY…THIS WAS A FANTASTIC GOAL FROM NEYMAR JR. 🇧🇷🔥pic.twitter.com/VpCxaptWLB
— Goals Side (@goalsside) May 11, 2026
- Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
- Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
- Legenda care a doborât toate recordurile și a jucat la Mondial la 45 de ani și 161 de zile
- Avertisment pentru fanii care merg la World Cup. Care este principalul risc: „Fanii să se gândească bine!”
- Așa ceva nu s-a mai întâmplat în vreo competiție! Anunțul făcut de FIFA: ce vor avea unii jucători pe tricouri la World Cup