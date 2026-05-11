„Ancelotti, urmărești?!” Neymar a înscris un nou gol fantastic pentru Santos și vrea la Mondial!

Neymar Jr. a fost din nou personajul principal pentru Santos în victoria cu 2- în fața celor de la Red Bull Bragantino. De data aceasta, într-un mod pozitiv! Neymar a marcat un gol superb și a creat cea de-a doua reușită și continuă să spere că va fi convocat la World Cup.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Neymar, formă excelentă

Primul gol al lui Santos a venit în prelungirile primei reprize. Neymar a luat mingea din flancul stângă și a reușit un un-doi cu un coechipier. Intra în careu, Neymar a șutat cu stângul, fără speranțe pentru portarul advers.

Cu această reușită, Neymar a ajuns la 11 goluri și 4 assist-uri în 17 meciuri pentru Santos. „Ancelotti, urmărești?!” este unul dintre cometnariile cu cele mai multe like-uri de pe rețelele de socializare.