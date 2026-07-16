Casa Albă a anunţat oficial că Donald Trump va merge la finala Cupei Mondiale! De ce va lipsi preşedintele Argentinei

Casa Albă a confirmat joi că preşedintele american Donald Trump va asista, duminică, la finala Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, relatează AFP. Finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

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În SUA, una dintre cele trei ţări gazdă ale Cupei Mondiale (alături de Canada şi Mexic), va avea loc finala dintre Spania şi Argentina. Donald Trump nu a asistat la niciun meci pe parcursul competiţiei, dar urmează să fie prezent la meciul final.

Donald Trump, prezent la finala Cupei Mondiale! Preşedintele Argentinei va lipsi din superstiţie

„Prezenţa sa va veni să încununeze ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură şi cea mai reuşită Cupă Mondială din istoria Statelor Unite”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele argentinian Javier Milei a anunţat că nu va asista la finală „din superstiţie”.

Preşedintele american este aşteptat, în special, pe podium pentru a înmâna trofeul câştigătorului, un gest simbolic pe care îl va face alături de şeful FIFA, Gianni Infantino.