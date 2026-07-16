Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Casa Albă a anunţat oficial că Donald Trump va merge la finala Cupei Mondiale! De ce va lipsi preşedintele Argentinei

Casa Albă a anunţat oficial că Donald Trump va merge la finala Cupei Mondiale! De ce va lipsi preşedintele Argentinei

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 21:46

Comentarii
Casa Albă a anunţat oficial că Donald Trump va merge la finala Cupei Mondiale! De ce va lipsi preşedintele Argentinei

Donald Trump şi Gianni Infantino, la un eveniment / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Casa Albă a confirmat joi că preşedintele american Donald Trump va asista, duminică, la finala Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, relatează AFP. Finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În SUA, una dintre cele trei ţări gazdă ale Cupei Mondiale (alături de Canada şi Mexic), va avea loc finala dintre Spania şi Argentina. Donald Trump nu a asistat la niciun meci pe parcursul competiţiei, dar urmează să fie prezent la meciul final.

Donald Trump, prezent la finala Cupei Mondiale! Preşedintele Argentinei va lipsi din superstiţie

Prezenţa sa va veni să încununeze ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură şi cea mai reuşită Cupă Mondială din istoria Statelor Unite”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele argentinian Javier Milei a anunţat că nu va asista la finală „din superstiţie”.

Preşedintele american este aşteptat, în special, pe podium pentru a înmâna trofeul câştigătorului, un gest simbolic pe care îl va face alături de şeful FIFA, Gianni Infantino.

Reclamă
Reclamă

Conform informaţiilor furnizate de Ben Jacobs pentru Talksport, FIFA l-ar fi autorizat chiar pe Trump să se alăture câştigătorilor acestei Cupe Mondiale pe podium… şi chiar să ridice primul prestigiosul trofeu. Protocolul obişnuit prevede însă că numai căpitanul echipei câştigătoare (urmat de coechipierii săi) are dreptul să-l atingă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Observator
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Prietenul celebru al lui Cristiano Ronaldo, mesaj reprobabil pentru Messi și Argentina: „Niște dobitoci fără clasă”
Fanatik.ro
Prietenul celebru al lui Cristiano Ronaldo, mesaj reprobabil pentru Messi și Argentina: „Niște dobitoci fără clasă”
21:35

Dani Coman nu are frică! Cum a prefațat duelul cu FCSB, după ce în sezonul trecut i-a învins tur-retur
21:20

Cu cine joacă CFR Cluj în turul 2 UEFA Conference League
21:14

LIVE TEXTU Cluj – Dinamo Kiev 0-0. Ardelenii rezistă cu peste 17.000 de fani în tribune
21:08

România, printre naţionalele pe care Leo Messi nu le-a învins: doar 4 echipe se pot lăuda cu această performanţă
20:54

Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum
20:51

Concurență pentru Radu Drăgușin! Fundașul transferat de Fiorentina
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 4 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 5 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 6 Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!