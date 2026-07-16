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România, printre naţionalele pe care Leo Messi nu le-a învins: doar 4 echipe se pot lăuda cu această performanţă

Mihai Alecu Publicat: 16 iulie 2026, 21:08

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România, printre naţionalele pe care Leo Messi nu le-a învins: doar 4 echipe se pot lăuda cu această performanţă

România e printre naţionalele pe care Argentina nu le-a învins. Foto: Getty Images

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Leo Messi a reuşit să se califice alături de naţionala Argentinei în a 3-a finală de Cupă Mondială din carieră, după ce sud-americanii au obţinut victoria în semifinala contra Angliei, 2-1, şi vor disputa acum ultimul act cu Spania, la New York.

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Atacantul de la Inter Miami are statistici incredibile în tricoul echipei naţionale, însă cu toate acestea există 4 reprezentative pe care nu a reuşit să le învingă.

România, fără eşec în faţa Argentinei lui Leo Messi

Leo Messi a debutat la echipa naţională a Argentinei în 2005, iar de atunci şi până în prezent a evoluat în 206 meciuri. Sud-americanul are 4 echipe naţionale pe care nu le-a învins în decursul ilustrei sale cariere, fie că vorbim de confruntări amicale sau de confruntări oficiale.

Ei, bine, România se află printre aceste 4 prime reprezentative care nu au pierdut în faţa Argentinei în momentul în partide în care Messi a jucat pentru gruparea „Pumelor”. Celelalte 3 echipe sunt Arabia Saudită (care a avut două meciuri fără eşec), Japonia (un meci fără eşec) şi Olanda (3 meciuri fără eşec).

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România a făcut egal cu Argentina într-un amical disputat în 2014

În 2014, în luna martie, pe Arena Naţională avea loc un meci amical între România şi Argentina. Tricolorii lui Victor Piţurcă au reuşit să reziste 90 de minute fără a primi gol, asta chiar dacă Leo Messi a fost integralist şi alături de el au mai evoluat nume grele, precum Angel Di Maria, Gonzalo Higuain sau Sergio Aguero.

Un moment halucinant care l-a avut pe Leo Messi în plan principal s-a produs în prima parte a confruntării, atunci când atacantul a vomitat pe teren după ce a avut o stare de rău pentru scurt timp.

Echipele de la România – Argentina 0-0

România: Tătăruşanu (Pantilimon 46) – Măţel (Luchin 75), Dr. Grigore, Gardoş, Raţ – Bourceanu, Pintilii – Maxim (Torje 46), Chipciu (Grozav 88), Tănase (C. Lazăr 56) – Marica (Rusescu 67)

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Selecționer: Victor Pițurcă

Argentina: Romero – Zabaleta, Basanta, Fernandez, Rojo – Gago (Biglia 56), Mascherano, Di Maria (Rodriguez 89) – Messi, Higuain (Lavezzi 78), Aguero (Palacio 56)

Selecționer: Alejandro Sabella

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