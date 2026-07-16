România, printre naţionalele pe care Leo Messi nu le-a învins: doar 4 echipe se pot lăuda cu această performanţă

Leo Messi a reuşit să se califice alături de naţionala Argentinei în a 3-a finală de Cupă Mondială din carieră, după ce sud-americanii au obţinut victoria în semifinala contra Angliei, 2-1, şi vor disputa acum ultimul act cu Spania, la New York.

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Atacantul de la Inter Miami are statistici incredibile în tricoul echipei naţionale, însă cu toate acestea există 4 reprezentative pe care nu a reuşit să le învingă.

România, fără eşec în faţa Argentinei lui Leo Messi

Leo Messi a debutat la echipa naţională a Argentinei în 2005, iar de atunci şi până în prezent a evoluat în 206 meciuri. Sud-americanul are 4 echipe naţionale pe care nu le-a învins în decursul ilustrei sale cariere, fie că vorbim de confruntări amicale sau de confruntări oficiale.

Ei, bine, România se află printre aceste 4 prime reprezentative care nu au pierdut în faţa Argentinei în momentul în partide în care Messi a jucat pentru gruparea „Pumelor”. Celelalte 3 echipe sunt Arabia Saudită (care a avut două meciuri fără eşec), Japonia (un meci fără eşec) şi Olanda (3 meciuri fără eşec).