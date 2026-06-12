“Asta nu este Shakira… cine e?!?!” Fanii au venit cu replici tari după ceremonia de deschidere a World Cup 2026

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Superstarul columbian Shakira a cântat în timpul ceremoniei de deschidere de pe Estadio Azteca din Mexico City. Artista în vârstă de 49 de ani a fost însoţită de Burna Boy în momentul în care au lansat melodia oficială a Cupei Mondiale din 2026, Dai Dai. Prestaţia cântăreţei a fost întâmpinată cu scepticism, fanii susţinând că interpreta a fost înlocuită de o „dublură”.

Shakira a purtat o ţinută galbenă, pantaloni scurţi albi şi pantofi sport cu platformă, completaţi de ochelari de soare închişi la culoare, când a intrat pe teren. Părul ei blond, caracteristic spectacolului, era vopsit într-o culoare roşu-căpşuni deschis, iar ochii îi erau ascunşi în spatele unor ochelari de soare mari şi închişi la culoare, ascunzându-i aspectul.

“ Asta nu este Shakira… cine e?!?!” Fanii au venit cu replici tari

Fanii au speculat pe X că Shakira ar fi putut avea o înlocuitoare la ceremonia de deschidere. Un utilizator a scris: „E Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine?”, în timp ce alţii s-au referit la artistă ca la o „doble”, care se traduce prin „dublură”.

Un altul a replicat: „Asta nu este Shakira… cine e?!?!”, iar unul a scris în spaniolă: „Nu-mi spuneţi că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei”.