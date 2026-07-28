Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final

FIFA a salutat luni entuziasmul publicului prezent în stadioane la Cupa Mondială din 2026. Anumite alimente şi băuturi au avut un succes răsunător în timpul competiţiei de vară, care a fost transmisă în Universul Antena.
După victoria Spaniei împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri) în finală, pe 19 iulie, federaţia internaţională a pus capăt numeroaselor critici aduse organizării, în ciuda mai multor controverse. Şi dacă, din punct de vedere sportiv, participarea a 48 de naţiuni a permis într-adevăr organizarea celei mai mari Cupe Mondiale din istorie, şi din punct de vedere logistic FIFA pare să fi reuşit această provocare.
Recordurile stabilite de Cupa Mondială 2026
„Fiecare este rodul propriei sale istorii, în care se regăsesc în mod sistematic anumite elemente-cheie: pasiune, cooperare şi inovare”, a declarat Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, printr-un comunicat al organizaţiei. „Fie că este vorba de primirea suporterilor, de pregătirea terenurilor, de susţinerea echipelor, de protejarea locaţiilor sau de a face competiţia să prindă viaţă pentru miliarde de oameni din întreaga lume, locuitorii din America de Nord au găzduit o ediţie care va rămâne în istoria sportului.”
Aproape 9 milioane de persoane au trecut prin zonele oficiale pentru suporteri ale FIFA din diferitele oraşe gazdă. Dar şi experienţa din stadioane a constituit un adevărat succes, potrivit forului condus de Gianni Infantino.
Aproape 675.000 de hot-dog-uri au fost vândute în incinta stadioanelor cu ocazia meciurilor din Cupa Mondială, adică aproximativ 6.490 la fiecare dintre cele 104 meciuri ale turneului care a început pe 11 iunie şi s-a încheiat pe 19 iulie.
„O distanţă care ar acoperi 135 de kilometri dacă ar fi aşezate cap la cap, ceea ce reprezintă 1.350 de terenuri de fotbal”, a mai subliniat FIFA atunci când a comentat aceste cifre înregistrate în timpul evenimentului mondial.
5,5 milioane de beri consumate în stadioane
Deşi au fost o perioadă interzise de FIFA, sticlele de apă au fost în cele din urmă autorizate în tribune din cauza temperaturilor caniculare din timpul Cupei Mondiale. Şi nu doar cele vândute în tribune. Din fericire pentru federaţia internaţională şi partenerii săi, acest lucru nu a afectat vânzarea băuturilor pe durata competiţiei.
Conform datelor comunicate de federaţie, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale din 2026.
În acelaşi mod, vânzările de bere au atins niveluri record, având în vedere că fanii fotbalului au cumpărat peste 5,5 milioane de beri în timpul deplasărilor lor în Canada, Mexic şi Statele Unite. Şi în acest caz, cifrele se referă doar la produsele vândute în stadioane, nu şi la cele vândute în împrejurimile acestora sau în oraşele gazdă.
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