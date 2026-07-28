Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final

Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 10:35

Comentarii
Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final

Fanii Argentinei, la New York / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FIFA a salutat luni entuziasmul publicului prezent în stadioane la Cupa Mondială din 2026. Anumite alimente şi băuturi au avut un succes răsunător în timpul competiţiei de vară, care a fost transmisă în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria Spaniei împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri) în finală, pe 19 iulie, federaţia internaţională a pus capăt numeroaselor critici aduse organizării, în ciuda mai multor controverse. Şi dacă, din punct de vedere sportiv, participarea a 48 de naţiuni a permis într-adevăr organizarea celei mai mari Cupe Mondiale din istorie, şi din punct de vedere logistic FIFA pare să fi reuşit această provocare.

Recordurile stabilite de Cupa Mondială 2026

„Fiecare este rodul propriei sale istorii, în care se regăsesc în mod sistematic anumite elemente-cheie: pasiune, cooperare şi inovare”, a declarat Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, printr-un comunicat al organizaţiei. „Fie că este vorba de primirea suporterilor, de pregătirea terenurilor, de susţinerea echipelor, de protejarea locaţiilor sau de a face competiţia să prindă viaţă pentru miliarde de oameni din întreaga lume, locuitorii din America de Nord au găzduit o ediţie care va rămâne în istoria sportului.”

Aproape 9 milioane de persoane au trecut prin zonele oficiale pentru suporteri ale FIFA din diferitele oraşe gazdă. Dar şi experienţa din stadioane a constituit un adevărat succes, potrivit forului condus de Gianni Infantino.

Aproape 675.000 de hot-dog-uri au fost vândute în incinta stadioanelor cu ocazia meciurilor din Cupa Mondială, adică aproximativ 6.490 la fiecare dintre cele 104 meciuri ale turneului care a început pe 11 iunie şi s-a încheiat pe 19 iulie.

Reclamă
Reclamă

„O distanţă care ar acoperi 135 de kilometri dacă ar fi aşezate cap la cap, ceea ce reprezintă 1.350 de terenuri de fotbal”, a mai subliniat FIFA atunci când a comentat aceste cifre înregistrate în timpul evenimentului mondial.

5,5 milioane de beri consumate în stadioane

Deşi au fost o perioadă interzise de FIFA, sticlele de apă au fost în cele din urmă autorizate în tribune din cauza temperaturilor caniculare din timpul Cupei Mondiale. Şi nu doar cele vândute în tribune. Din fericire pentru federaţia internaţională şi partenerii săi, acest lucru nu a afectat vânzarea băuturilor pe durata competiţiei.

Conform datelor comunicate de federaţie, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă

În acelaşi mod, vânzările de bere au atins niveluri record, având în vedere că fanii fotbalului au cumpărat peste 5,5 milioane de beri în timpul deplasărilor lor în Canada, Mexic şi Statele Unite. Şi în acest caz, cifrele se referă doar la produsele vândute în stadioane, nu şi la cele vândute în împrejurimile acestora sau în oraşele gazdă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în Europa cu jucători din Serie C?”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în Europa cu jucători din Serie C?”
10:35

„Ce copiaţi? Prostia?” Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după o singură fază din meciul cu Botoşani
10:03

O nouă regulă împotriva tragerilor de timp în Anglia! Cum pot pierde echipele un jucător timp de 60 de secunde
10:02

Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1. Ce i-a reproşat arbitrului
9:44

Ultima decizie luată de Mihai Rotaru în privinţa transferului lui Ştefan Baiaram. Ce se întâmplă cu vedeta Craiovei
9:23

Cine e favorit să preia naţionala Italiei, după scandalul uriaş. Antrenorul dorit cu insistenţă
9:21

Novak Djokovic şi Aryna Sabalenka fac echipă la US Open! Cum arată tabloul
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 4 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial