„Atentatul de la Sevilla”, cel mai dur fault din istoria fotbalului, în semifinala Mondialului din 1982

Pe 8 iulie 1982, la Mondialul din Spania, a avut loc cel mai violent fault din istoria fotbalului. Atât de dur și cu consecințe pe termen lung pentru victimă, încât multă lume din Franța se referă și astăzi la acea agresiune ca la „Atentatul de la Sevilla”. Momentul s-a petrecut în semifinala Cupei Mondiale dintre Germania și Franța, jucată pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán. Protagoniști? Portarul german Harald Schumacher și fundașul francez Patrick Battiston.
Lovitură cu șoldul în plină figură
În minutul 60, când scorul era 1-1, Patrick Battiston a primit o pasă în diagonală de la Platini și s-a trezit față în față cu portarul german, la marginea careului. Apărătorul lui Saint-Étienne, care intrase pe teren în locul lui Bernard Genghini cu numai zece minute în urmă, a ciupit primul mingea și a încercat să o trimită în plasă, pe lângă Harald Schumacher.
Balonul s-a scurs pe lângă stâlpul porții, dar asta a fost cea mai mică problemă a lui Battiston. Goalkeeper-ul neamț, ieșit în viteză de pe linia porții, s-a răsucit haotic în aer și l-a izbit pe francez cu șoldul în plină figură. Impactul a fost atât de puternic încât capul lui Battiston a fost aruncat înapoi, iar francezul s-a prăbușit inconștient pe gazon.
Battiston a leșinat pe loc: comoție, traumatism maxilar și coaste rupte
Căzut cu gâtul strâmb în iarbă, Battiston a leșinat pe loc. Efectele au fost devastatoare. Comoție cerebrală, traumatism la maxilar, doi dinți pierduți, trei coaste rupte și fisurarea unor vertebre cervicale. Fundașul francez a primit oxigen pe teren, apoi a fost transportat la spital. Michel Platini a crezut că Battiston a murit atunci. „Nu avea puls și era palid”, a povestit el.
Apărătorul „cocoșilor” și-a recăpătat însă cunoștința la spitalul din Sevilla. Faultul groaznic pe care îl suferise nu și l-a amintit, ci doar pasa primită de la Platini. După șase luni, Battiston a putut să se întoarcă pe teren și să-și continue cariera, ceea ce mulți au considerat a fi un miracol. Urmările acelei agresiuni au fost însă pe termen lung. Fundașul francez s-a ales cu dureri cronice de spate din cauza vertebrelor cervicale afectate.
● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Nu s-a dat nici măcar fault! Schumacher: „Plătesc coroanele dentare”
În ciuda incidentului oribil, arbitrul olandez Charles Corver nu a dictat nici măcar fault, considerând că intrarea a fost la minge, iar ciocnirea, involuntară! „Urmăream mingea, care a trecut pe lângă poartă. L-am întrebat imediat pe arbitrul de tușă dacă a văzut ceva, iar el mi-a spus că, în opinia lui, nu a fost nimic intenționat”, a povestit peste ani Corver, în L’Équipe.
La final, Germania s-a impus la lovituri de departajare, după 3-3 în 120 de minute. Harald Schumacher, care în timpul jocului nici măcar nu s-a deranjat să verifice starea lui Battiston, a rămas la fel de rece și lipsit de empatie la interviul de după meci. „Dacă i-au căzut doi dinți și asta e tot, îi plătesc eu coroanele dentare”, a declarat, scurt, neamțul, susținând că a urmărit tot timpul mingea, nicidecum adversarul.
Ce a scris portarul german în autobiografia sa
Harald Schumacher a devenit inamicul suprem în Franța, dar nici în Germania nu a fost iertat pentru reacția cinică avută imediat după joc. Peste ani, în autobiografia sa, portarul și-a turnat cenușă în cap, mărturisind că i-a fost teamă să se apropie de Battiston: „Mă simțeam jenat și de asta am rămas în poartă. A fost lașitate, poate că acela a fost primul moment din viața mea în care am fost un laș.”
Schumacher și Battiston s-au împăcat totuși repede. Pe 17 iulie 1982, la nouă zile de la incident, germanul a venit la Metz și i-a cerut scuze personal apărătorului, care urma să se căsătorească. Patrick Battiston a jucat fotbal până în 1991 și a subliniat că nu-i poartă niciun fel de ranchiună lui Schumacher. „L-am iertat. Pentru mine, a fost un fault de joc și totul s-a încheiat acolo”, zicea francezul, în 2012, într-un interviu pentru RTL.
