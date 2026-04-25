„Atentatul de la Sevilla”, cel mai dur fault din istoria fotbalului, în semifinala Mondialului din 1982

Pe 8 iulie 1982, la Mondialul din Spania, a avut loc cel mai violent fault din istoria fotbalului. Atât de dur și cu consecințe pe termen lung pentru victimă, încât multă lume din Franța se referă și astăzi la acea agresiune ca la „Atentatul de la Sevilla”. Momentul s-a petrecut în semifinala Cupei Mondiale dintre Germania și Franța, jucată pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán. Protagoniști? Portarul german Harald Schumacher și fundașul francez Patrick Battiston.

Lovitură cu șoldul în plină figură

În minutul 60, când scorul era 1-1, Patrick Battiston a primit o pasă în diagonală de la Platini și s-a trezit față în față cu portarul german, la marginea careului. Apărătorul lui Saint-Étienne, care intrase pe teren în locul lui Bernard Genghini cu numai zece minute în urmă, a ciupit primul mingea și a încercat să o trimită în plasă, pe lângă Harald Schumacher.

Balonul s-a scurs pe lângă stâlpul porții, dar asta a fost cea mai mică problemă a lui Battiston. Goalkeeper-ul neamț, ieșit în viteză de pe linia porții, s-a răsucit haotic în aer și l-a izbit pe francez cu șoldul în plină figură. Impactul a fost atât de puternic încât capul lui Battiston a fost aruncat înapoi, iar francezul s-a prăbușit inconștient pe gazon.

Battiston a leșinat pe loc: comoție, traumatism maxilar și coaste rupte

Căzut cu gâtul strâmb în iarbă, Battiston a leșinat pe loc. Efectele au fost devastatoare. Comoție cerebrală, traumatism la maxilar, doi dinți pierduți, trei coaste rupte și fisurarea unor vertebre cervicale. Fundașul francez a primit oxigen pe teren, apoi a fost transportat la spital. Michel Platini a crezut că Battiston a murit atunci. „Nu avea puls și era palid”, a povestit el.

Apărătorul „cocoșilor” și-a recăpătat însă cunoștința la spitalul din Sevilla. Faultul groaznic pe care îl suferise nu și l-a amintit, ci doar pasa primită de la Platini. După șase luni, Battiston a putut să se întoarcă pe teren și să-și continue cariera, ceea ce mulți au considerat a fi un miracol. Urmările acelei agresiuni au fost însă pe termen lung. Fundașul francez s-a ales cu dureri cronice de spate din cauza vertebrelor cervicale afectate.