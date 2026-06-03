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„Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion

Sebastian Ujica Publicat: 3 iunie 2026, 11:48

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Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion

Naționala Germaniei a zburat cu un avion de linie către Statele Unite

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Ești în avion și te pregătești de un zbor lung, de la Frankfurt peste ocean până la Chicago. Însă înainte să decoleze aeronava, urcă în ea … jucătorii naționalei Germaniei! Nu este un scenariu, ci o situație reală care a avut loc săptămâna aceasta!

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Jucătorii Germaniei au zburat cu Lufthansa

Avionul LH434 de la Lufthansa care a decolat marți după-amiază de la Frankfurt cu destinația Chicago a avut la bord tot lotul naționalei Germaniei. Cu această ocazie, Lufthansa a organizat și un eveniment special, compania fiind un sponsor al naționalei antrenate de Julian Naggelsman.

„Suntem încântați să transportăm echipa națională masculină de fotbal a Germaniei în Statele Unite. Împărtășim aceeași misiune: aceea de a conecta oamenii și de a-i aduce mai aproape, oriunde în lume. Suntem mândri de acest parteneriat de lungă durată. În numele tuturor angajaților Lufthansa din întreaga lume, le doresc mult succes la turneu și sper ca fanii care îi vor susține să trăiască multe momente spectaculoase, memorabile și, la final, pline de bucurie” a declarat CEO-ul Lufthansa, Jens Ritter.

Kimmich, Neuer sau Wirtz au fost duși spre Statele Unite într-un Airbus A350-900, una dintre cele mai moderne aeronave din flota Lufthansa.

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