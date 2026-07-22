Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate. Record împărţit cu Ronaldo şi Messi

Portarul mexican Guillermo „Memo” Ochoa, care a participat recent la a şasea sa Cupă Mondială, un record pe care îl împarte cu portughezul Cristiano Ronaldo şi cu argentinianul Lionel Messi, a anunţat la vârsta de 41 de ani, că se retrage din activitate, relatează AFP.

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Spre deosebire de Ronaldo şi Messi, care au evoluat în toate meciurile echipelor lor naţionale la Cupa Mondială din perioada iunie-iulie, Ochoa a intrat pe teren abia în minutul 78 al ultimului meci din faza grupelor disputat de echipa Mexicului împotriva Cehiei (2-0), o partidă fără miză, întrucât Mexicul era deja calificat pentru faza următoare.

Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate

El fusese convocat anterior şi pentru Cupa Mondială din 2010, găzduită de Africa de Sud, însă nu a jucat niciun meci în cadrul acelui turneu.

Ochoa îşi încheie cariera cu 154 de selecţii în naţionala „El Tri”.

„Am dat totul, atât pentru cluburile mele, cât şi pentru echipa naţională, iar astăzi îmi agaţ mănuşile în cui”, a declarat Ochoa într-o postare pe reţelele de socializare, punând astfel capăt unei cariere care a cuprins nouă cluburi şi şapte ţări.