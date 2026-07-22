Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate. Record împărţit cu Ronaldo şi Messi

Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate. Record împărţit cu Ronaldo şi Messi

Dan Roșu Publicat: 22 iulie 2026, 9:45

Comentarii
Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate. Record împărţit cu Ronaldo şi Messi

Guillermo Ochoa - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Portarul mexican Guillermo „Memo” Ochoa, care a participat recent la a şasea sa Cupă Mondială, un record pe care îl împarte cu portughezul Cristiano Ronaldo şi cu argentinianul Lionel Messi, a anunţat la vârsta de 41 de ani, că se retrage din activitate, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spre deosebire de Ronaldo şi Messi, care au evoluat în toate meciurile echipelor lor naţionale la Cupa Mondială din perioada iunie-iulie, Ochoa a intrat pe teren abia în minutul 78 al ultimului meci din faza grupelor disputat de echipa Mexicului împotriva Cehiei (2-0), o partidă fără miză, întrucât Mexicul era deja calificat pentru faza următoare.

Guillermo Ochoa şi-a anunţat oficial retragerea din activitate

El fusese convocat anterior şi pentru Cupa Mondială din 2010, găzduită de Africa de Sud, însă nu a jucat niciun meci în cadrul acelui turneu.

Ochoa îşi încheie cariera cu 154 de selecţii în naţionala „El Tri”.

„Am dat totul, atât pentru cluburile mele, cât şi pentru echipa naţională, iar astăzi îmi agaţ mănuşile în cui”, a declarat Ochoa într-o postare pe reţelele de socializare, punând astfel capăt unei cariere care a cuprins nouă cluburi şi şapte ţări.

Reclamă
Reclamă

Originar din Guadalajara, internaţional din 2005 şi legitimat la clubul cipriot AEL Limassol, el şi-a început cariera în Mexic, în 2004, evoluând ulterior în Franţa (Ajaccio), Spania, Belgia, Italia şi Portugalia.

Renumit pentru capacitatea sa de a bloca şuturile şi pentru reflexele fulgerătoare, Ochoa a devenit celebru în timpul Cupei Mondiale din 2014, desfăşurată în Brazilia, unde a oferit o prestaţie memorabilă împotriva ţării gazdă, în faza grupelor (0-0).

În 2018, el şi-a consolidat şi mai mult statutul de legendă printr-o nouă demonstraţie de maestru în faţa Germaniei, echipă învinsă de Mexic (1-0).

O nouă meserie introdusă oficial în România: pilot de dronă. Se predă la o singură universitate din ţarăO nouă meserie introdusă oficial în România: pilot de dronă. Se predă la o singură universitate din ţară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
Observator
Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”
Fanatik.ro
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”
10:47

Gigi Becali îi plăteşte un salariu uriaş noului jucător de la FCSB! A intrat direct în topul celor mai bine plătiţi din Liga 1
10:20

Vozinha a fost detronat! El este starul care a avut cea mai mare creştere pe social media. Peste 30 de milioane de noi urmăritori
9:36

Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 10 şi câţi bani au primit echipele din Liga 1
8:59

Românii au făcut spectacol în Conference League! Gol şi pasă de gol pentru campioana Ungariei în meciul cu scor de tenis
8:44

Basarab Panduru, dat pe spate de jucătorul din Liga 1 la un pas de transferul în Anglia: „Nu îmi aduc aminte asemenea explozie”
8:37

Rodrigo De Paul, mesaj pentru „hateri” după circul făcut de Argentina după finalul meciului cu Spania
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu un jucător care a participat la Campionatul Mondial
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze