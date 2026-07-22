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Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial la care a fost acuzat că merge pe teren

Antena Sport Publicat: 22 iulie 2026, 12:48

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Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial la care a fost acuzat că merge pe teren

Lionel Messi, la Campionatul Mondial - Getty Images

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Lionel Messi (39 de ani) a fost acuzat de mulţi fani ai fotbalului că a avut prea multe perioade considerate „moarte” în timpul meciurilor de la Campionatul Mondial, în care starul Argentinei a mers pe teren.

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Aceasta a fost tactica aleasă de Messi şi Scaloni pentru a scoate maximum de la jucătorul lui Inter Miami şi ea a dat roade, chiar dacă ceilalţi fotbalişti au fost nevoiţi să facă un efort fizic uriaş.

Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial

Pe lângă cele 8 goluri şi 4 assisturi pe care şi le-a trecut în cont, Messi a fost pe primul loc la anumite statistici importante generate de specialiştii de la Sofascore Football. El a avut în primul rând un xA (Expected Assists) de 3.94, dar şi cele mai multe şanse uriaşe produse (8).

Lionel Messi a oferit cele mai multe pase cheie, 26, trimiţând şi cele mai multe pase în careul advers (81). Messi e cel care a reuşit cele mai multe driblinguri la Mondial (28), dar şi cel care a câştigat cele mai multe dueluri (60). De asemenea, el a fost şi cel mai faultat jucător (20).

Statisticile Sofascore Football

  • Cele mai multe goluri – Kylian Mbappe (10)
  • xG – Kilian Mbappe (6.88)
  • Cele mai multe şuturi – Kylian Mbappe (41)
  • Cele mai multe assisturi – Michael Olise (7)
  • xA – Lionel Messi (3.94)
  • Cele mai multe şanse produse – Lionel Messi (8)
  • Cele mai multe pase cheie – Lionel Messi (26)
  • Cele mai multe mingi lungi exacte – Rodri (37)
  • Cele mai multe pase exacte – Rodri (756)
  • Cele mai multe pase în careul advers – Lionel Messi (81)
  • Cele mai multe driblinguri reuşite – Lionel Messi (28)
  • Cele mai multe atingeri în careul advers – Kylian Mbappe (70)
  • Cele mai multe dueluri câştigate – Lionel Messi (60)
  • Cele mai multe faulturi suferite – Lionel Messi (20)
  • Cele mai multe tacklinguri – Rodri (26)
  • Cele mai multe intervenţii – Nico Elvedi (48)
  • Cele mai multe şuturi blocate – Finn Surman (9)
  • Cea mai mare distanţă parcursă progresiv – Michael Olise (809.7 km)
  • Cele mai multe parade – Orlando Gill (23)
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