Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial la care a fost acuzat că merge pe teren

Lionel Messi (39 de ani) a fost acuzat de mulţi fani ai fotbalului că a avut prea multe perioade considerate „moarte” în timpul meciurilor de la Campionatul Mondial, în care starul Argentinei a mers pe teren.

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Aceasta a fost tactica aleasă de Messi şi Scaloni pentru a scoate maximum de la jucătorul lui Inter Miami şi ea a dat roade, chiar dacă ceilalţi fotbalişti au fost nevoiţi să facă un efort fizic uriaş.

Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial

Pe lângă cele 8 goluri şi 4 assisturi pe care şi le-a trecut în cont, Messi a fost pe primul loc la anumite statistici importante generate de specialiştii de la Sofascore Football. El a avut în primul rând un xA (Expected Assists) de 3.94, dar şi cele mai multe şanse uriaşe produse (8).

Lionel Messi a oferit cele mai multe pase cheie, 26, trimiţând şi cele mai multe pase în careul advers (81). Messi e cel care a reuşit cele mai multe driblinguri la Mondial (28), dar şi cel care a câştigat cele mai multe dueluri (60). De asemenea, el a fost şi cel mai faultat jucător (20).

Statisticile Sofascore Football