Noul antrenor al lui Liverpool cere mai multe transferuri pe Anfield: „Există situaţii evidente”

Liverpool are câteva posturi care trebuie consolidate prin transferuri după ce a pierdut jucători cheie şi a suferit probleme din cauza accidentărilor, a declarat antrenorul clubului din Premier League, Andoni Iraola, conform Reuters.

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Liverpool i-a transferat pe Jeremy Jacquet şi Victor Munoz, dar i-a pierdut pe Mohamed Salah, Andy Robertson şi Ibrahima Konate, în timp ce Hugo Ekitike, Conor Bradley şi Giovanni Leoni sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

Andoni Iraola are nevoie de transferuri la Liverpool: „Avem nişte poziţii dificile”

„Cred că este dificil să spui un număr de jucători când piaţa este deschisă şi trebuie să fii mereu deschis la noi opţiuni pentru a îmbunătăţi lotul”, a declarat antrenorul spaniol reporterilor la Chicago, marţi.

„Există situaţii evidente în care ştim unde trebuie să transferăm jucători. O extremă, de exemplu, cu siguranţă trebuie să transferăm o extremă. Dar – există şi alte situaţii în care va trebui să analizăm ce oferă piaţa – care este costul, cum vedem şi jucătorii pe care îi avem. Avem nişte poziţii dificile în care avem jucători accidentaţi în care avem încredere, dar tot nu este situaţia ideală”.

Plecările lui Salah, Konate şi Robertson a afectat-o pe Liverpool şi la capitolul experienţă în lot.