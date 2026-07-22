Noul antrenor al lui Liverpool cere mai multe transferuri pe Anfield: „Există situaţii evidente”

Liverpool are câteva posturi care trebuie consolidate prin transferuri după ce a pierdut jucători cheie şi a suferit probleme din cauza accidentărilor, a declarat antrenorul clubului din Premier League, Andoni Iraola, conform Reuters.
Liverpool i-a transferat pe Jeremy Jacquet şi Victor Munoz, dar i-a pierdut pe Mohamed Salah, Andy Robertson şi Ibrahima Konate, în timp ce Hugo Ekitike, Conor Bradley şi Giovanni Leoni sunt indisponibili din cauza accidentărilor.
Andoni Iraola are nevoie de transferuri la Liverpool: „Avem nişte poziţii dificile”
„Cred că este dificil să spui un număr de jucători când piaţa este deschisă şi trebuie să fii mereu deschis la noi opţiuni pentru a îmbunătăţi lotul”, a declarat antrenorul spaniol reporterilor la Chicago, marţi.
„Există situaţii evidente în care ştim unde trebuie să transferăm jucători. O extremă, de exemplu, cu siguranţă trebuie să transferăm o extremă. Dar – există şi alte situaţii în care va trebui să analizăm ce oferă piaţa – care este costul, cum vedem şi jucătorii pe care îi avem. Avem nişte poziţii dificile în care avem jucători accidentaţi în care avem încredere, dar tot nu este situaţia ideală”.
Plecările lui Salah, Konate şi Robertson a afectat-o pe Liverpool şi la capitolul experienţă în lot.
Portarul Alisson este un alt veteran al cărui viitor pe Anfield pare incert, dar Iraola a spus că este dornic să-l păstreze pe internaţionalul brazilian: „Cred că este cineva care cu siguranţă ne va ajuta în acest proces de adaptare a noilor transferuri, a noilor jucători, a jucătorilor tineri. Avem nevoie de repere precum Virgil (van Dijk), precum Alisson, precum Joe Gomez, jucători care sunt aici de mult timp. Şi sunt sigur că vom avea acest ajutor, da”.
Liverpool îşi începe pregătirile de presezon cu un meci împotriva lui Sunderland la Nashville, sâmbătă, înainte de a întâlni Wrexham, Leeds United, AS Monaco şi Como.
„Cormoranii” vor juca primul meci al sezonului din Premier League în deplasare la Newcastle, pe 23 august.
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