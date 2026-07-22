Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Rămâi selecţionerul Argentinei şi după terminarea contractului? Ce a răspuns Lionel Scaloni

Rămâi selecţionerul Argentinei şi după terminarea contractului? Ce a răspuns Lionel Scaloni

Dan Roșu Publicat: 22 iulie 2026, 11:59

Comentarii
Rămâi selecţionerul Argentinei şi după terminarea contractului? Ce a răspuns Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, la sfârşitul World Cup 2026 - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lionel Scaloni a menţinut incertitudinea cu privire la viitorul său şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru primirea entuziastă făcută echipei de către fani, luni, la întoarcerea lor în ţară, după înfrângerea cu 0-1 în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Când eram în autocar ieri, a fost minunat să-i vedem pe acei copii de şapte, opt sau nouă ani care erau fericiţi, chiar dacă nu am câştigat”, a declarat Scaloni, marţi, reporterilor în timp ce părăsea complexul de antrenament al Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA) din Ezeiza, la periferia oraşului Buenos Aires.

Întrebat despre primirea călduroasă pe care a primit-o echipa în afara complexului în după-amiaza rece şi ploioasă de luni, Scaloni a răspuns: „Impresionant, foarte frumos. Este bine că sărbătoresc, deşi este greu de acceptat că nu am câştigat. Dar este bine şi pentru noi să ştim că nu am câştigat şi că chiar şi în înfrângere suntem nobili şi că se pot învăţa lucruri pozitive. Poţi pierde, da, dar ceea ce a lăsat în urmă acest grup este ceva foarte frumos pentru oameni”.

Lionel Scaloni nu e convins că îşi va prelungi contractul cu federaţia din Argentina

Întrebat despre viitorul său, antrenorul a subliniat că va rămâne în funcţie cel puţin până în decembrie, când îi expiră contractul, dar a evitat să răspundă despre o posibilă prelungire şi a subliniat că nu a visat niciodată să realizeze ceea ce a reuşit în cei aproape opt ani de când se află la conducerea echipei naţionale.

„Cel mai important lucru în toate acestea este cum s-au desfăşurat lucrurile, cum au înţeles oamenii că echipa a dat totul şi, orice se va întâmpla mai târziu, cel mai important lucru este Argentina, echipa naţională şi oricine este la conducere, fie că sunt acolo sau nu, cel mai important lucru este unitatea şi conexiunea”, a adăugat el, recunoscând în acelaşi timp că poziţia de antrenor al echipei naţionale „este un loc în care oricine şi-ar dori să fie”.

Reclamă
Reclamă

Scaloni a mai spus că nu are cunoştinţă de vreo posibilă anchetă FIFA privind incidentele de pe teren care au urmat finalei împotriva Spaniei şi bannerul privind suveranitatea Insulelor Malvine afişat după victoria din semifinală împotriva Angliei şi a negat categoric zvonurile despre conflicte interne în cadrul echipei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Observator
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
14:47

Levski Sofia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Oltenii luptă pentru calificarea în turul 3 preliminar Champions League
14:12

Mihai Rotaru vrea mai mult de la Universitatea Craiova! Obiectivul oltenilor: „Toată lumea trebuie să se alinieze”
13:32

Cutremur în Gruia! CFR Cluj, o nouă interdicţie la transferuri! Iuliu Mureşan e gata să îşi dea demisia
12:48

Cifrele lui Lionel Messi la Campionatul Mondial la care a fost acuzat că merge pe teren
12:40

Zinedine Zidane, prima mare problemă la naţionala Franţei! Federaţia se opune vehement
12:01

Noul antrenor al lui Liverpool cere mai multe transferuri pe Anfield: „Există situaţii evidente”
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 „Ţineţi minte ce vă spun!” Adrian Mititelu are planuri mari cu FCU Craiova şi nu se dă bătut: „În 2-3 ani, în Liga 1”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze