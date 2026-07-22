Rămâi selecţionerul Argentinei şi după terminarea contractului? Ce a răspuns Lionel Scaloni

Lionel Scaloni a menţinut incertitudinea cu privire la viitorul său şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru primirea entuziastă făcută echipei de către fani, luni, la întoarcerea lor în ţară, după înfrângerea cu 0-1 în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Când eram în autocar ieri, a fost minunat să-i vedem pe acei copii de şapte, opt sau nouă ani care erau fericiţi, chiar dacă nu am câştigat”, a declarat Scaloni, marţi, reporterilor în timp ce părăsea complexul de antrenament al Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA) din Ezeiza, la periferia oraşului Buenos Aires.

Întrebat despre primirea călduroasă pe care a primit-o echipa în afara complexului în după-amiaza rece şi ploioasă de luni, Scaloni a răspuns: „Impresionant, foarte frumos. Este bine că sărbătoresc, deşi este greu de acceptat că nu am câştigat. Dar este bine şi pentru noi să ştim că nu am câştigat şi că chiar şi în înfrângere suntem nobili şi că se pot învăţa lucruri pozitive. Poţi pierde, da, dar ceea ce a lăsat în urmă acest grup este ceva foarte frumos pentru oameni”.

Lionel Scaloni nu e convins că îşi va prelungi contractul cu federaţia din Argentina

Întrebat despre viitorul său, antrenorul a subliniat că va rămâne în funcţie cel puţin până în decembrie, când îi expiră contractul, dar a evitat să răspundă despre o posibilă prelungire şi a subliniat că nu a visat niciodată să realizeze ceea ce a reuşit în cei aproape opt ani de când se află la conducerea echipei naţionale.

„Cel mai important lucru în toate acestea este cum s-au desfăşurat lucrurile, cum au înţeles oamenii că echipa a dat totul şi, orice se va întâmpla mai târziu, cel mai important lucru este Argentina, echipa naţională şi oricine este la conducere, fie că sunt acolo sau nu, cel mai important lucru este unitatea şi conexiunea”, a adăugat el, recunoscând în acelaşi timp că poziţia de antrenor al echipei naţionale „este un loc în care oricine şi-ar dori să fie”.