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Zinedine Zidane, prima mare problemă la naţionala Franţei! Federaţia se opune vehement

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 12:40 / Actualizat: 22 iulie 2026, 14:09

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Zinedine Zidane, prima mare problemă la naţionala Franţei! Federaţia se opune vehement

Zinedine Zidane / Getty Images

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Zinedine Zidane este noul selecţioner al Franţei şi urmează să fie prezentat oficial de federaţie zilele următoare. Zizou îi ia locul lui Didier Deschamps, cel care a stat pe banca echipei 12 ani. Deschamps a cucerit titlul mondial în 2018, a dus naţionala până în finală în 2022, în timp ce în 2026 a ajuns până în semifinale.

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Aproape toate detaliile sunt puse la punct pentru ca Zidane să revină pe bancă pentru prima oară după cinci ani. În 2021, el s-a despărţit de Real Madrid, iar de atunci nu a mai antrenat, în ciuda faptului că nu a dus lipsă de oferte. Visul său a fost să devină selecţionerul Franţei.

Zinedine Zidane, prima mare problemă la naţionala Franţei! Barthez nu are licenţă pentru a se alătura staff-ului

Echipa lui Zinedine Zidane care va pregăti naţionala Franţei va fi una numeroasă, dar Zizou are o problemă în ceea ce priveşte postul de antrenor cu portari. Fabien Barthez, fostul coleg de la naţională, este dorit de Zidane în staff-ul său, însă există o problemă în ceea ce priveşte federaţia.

Potrivit Le 10 Sport, federalii se opun acestei numiri deoarece Barthez nu are licenţă, iar FFF vrea să angajeze doar oameni calificaţi. Motivul? Vrea să dea un exemplu cluburilor din Franţa.

În ultimii ani, Barthez a fost coordonatorul portarilor la Toulouse, poziţie pentru care nu avea nevoie de licenţă. Dorit acum la naţională de Zidane, licenţa reprezintă o problemă pentru fostul portar. Presa franceză susţine că Zidane face tot posibilul ca Barthez să se alăture staff-ului şi încearcă să rezolve această problemă cu federaţia.

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Cât priveşte salariul lui, Zidane va primi 300 de mii de euro pe lună din partea Federației Franceze de Fotbal, adică 3,6 milioane de euro anual. Asta înseamnă că va încasa cu 200.000 de euro mai puţin decât predecesorul său, Didier Deschamps.

Zinedine Zidane are un palmares impresionant și ca antrenor. Pe banca celor de la Real Madrid, singura echipă antrenată în carieră, a triumfat de trei ori la rând în Champions League, între 2016 și 2018, cucerind și două Supercupe ale Europei, două titluri în Spania și două Supercupe ale Spaniei.

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