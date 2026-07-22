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Donald Trump, propunere surpriză! Vrea ca Gianni Infantino să devină noul secretar general al ONU

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 11:07

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Donald Trump, propunere surpriză! Vrea ca Gianni Infantino să devină noul secretar general al ONU

Gianni Infantino şi Donald Trump, la finala Cupei Mondiale / Profimedia

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Donald Trump ar face demersuri pentru ca Gianni Infantino să preia în curând funcţia de secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Preşedintele Statelor Unite s-a apropiat de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal în timpul Cupei Mondiale din 2026, organizată în America.

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A doua zi după victoria Spaniei împotriva Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026 (1-0, după prelungiri), luni, la New York, Donald Trump l-a abordat pe Gianni Infantino, cerându-i să atribuie rapid organizarea unei alte Cupe Mondiale Statelor Unite.

Donald Trump îşi doreşte ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Naţiunilor Unite

Potrivit rmc.fr, cei doi bărbaţi s-au apropiat serios în timpul Cupei Mondiale din America, stârnind în special o polemică aprinsă în urma intervenţiei preşedintelui Statelor Unite pe lângă şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal pentru a anula un cartonaş galben acordat lui Folarin Balogun înaintea optimilor de finală împotriva Belgiei.

După ce i-a înmânat Premiul FIFA pentru Pace în decembrie anul trecut, Gianni Infantino a depus eforturi susţinute pentru a-l convinge şi a-l implica pe Donald Trump în Cupa Mondială din 2026. Şi se pare că a reuşit. Până la punctul în care se află astăzi în graţiile liderului republican, reales la conducerea ţării sale în ianuarie 2025, după un prim mandat între 2017 şi 2021.

Potrivit New York Post, Donald Trump ar dori chiar ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Naţiunilor Unite.

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Infantino ar trebui să accepte o reducere semnificativă a salariului

El îl consideră pe elveţianul de origine italiană, în vârstă de 56 de ani, un om „respectat de toată lumea la nivel global”, lăudându-i în special „capacitatea sa deosebită de a uni oamenii”.

Următorul secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi ales până la sfârşitul anului, pentru a-i succeda portughezului António Guterres, care îşi va părăsi funcţia în decembrie.

Pentru a ocupa această funcţie strategică, Gianni Infantino ar trebui să obţină aprobarea celor cincisprezece membri ai Consiliului de Securitate (în cadrul căruia cei cinci membri permanenţi dispun de drept de veto), urmând să fie confirmat de Adunarea Generală.

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Rămâne de văzut dacă Trump a abordat deja subiectul cu Infantino şi dacă acesta din urmă doreşte cu adevărat să ocupe această funcţie, în condiţiile în care realegerea sa la conducerea FIFA pare programată pentru martie 2027.

Potrivit New York Post, chiar dacă rotaţia geografică instituită de câţiva ani la Naţiunile Unite ar trebui să favorizeze anul acesta un candidat din America Latină sau din Caraibe, Gianni Infantino ar putea totuşi să obţină şi alte voturi, pe lângă cele ale lui Trump, dacă ar decide să candideze. Ar trebui atunci să accepte o reducere semnificativă a salariului, având în vedere că în prezent câştigă peste 5 milioane de euro pe an la conducerea FIFA.

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