Donald Trump, propunere surpriză! Vrea ca Gianni Infantino să devină noul secretar general al ONU

Donald Trump ar face demersuri pentru ca Gianni Infantino să preia în curând funcţia de secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Preşedintele Statelor Unite s-a apropiat de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal în timpul Cupei Mondiale din 2026, organizată în America.

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A doua zi după victoria Spaniei împotriva Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026 (1-0, după prelungiri), luni, la New York, Donald Trump l-a abordat pe Gianni Infantino, cerându-i să atribuie rapid organizarea unei alte Cupe Mondiale Statelor Unite.

Donald Trump îşi doreşte ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Naţiunilor Unite

Potrivit rmc.fr, cei doi bărbaţi s-au apropiat serios în timpul Cupei Mondiale din America, stârnind în special o polemică aprinsă în urma intervenţiei preşedintelui Statelor Unite pe lângă şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal pentru a anula un cartonaş galben acordat lui Folarin Balogun înaintea optimilor de finală împotriva Belgiei.

După ce i-a înmânat Premiul FIFA pentru Pace în decembrie anul trecut, Gianni Infantino a depus eforturi susţinute pentru a-l convinge şi a-l implica pe Donald Trump în Cupa Mondială din 2026. Şi se pare că a reuşit. Până la punctul în care se află astăzi în graţiile liderului republican, reales la conducerea ţării sale în ianuarie 2025, după un prim mandat între 2017 şi 2021.

Potrivit New York Post, Donald Trump ar dori chiar ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Naţiunilor Unite.