Luis de la Fuente, despre schimbarea care a decis confruntarea “de foc” cu Portugalia de la Mondial: “Nu dă greş niciodată”

Luis de la Fuente a oferit prima reacţie, după ce Spania a învins Portugalia cu 1-0 şi s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial. Selecţionerul campioanei europene l-a lăudat pe Mikel Merino, marcatorul unicului gol al partidei disputate la Dallas.

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Mikel Merino a fost trimis în teren de Luis de la Fuente în minutul 85, în locul lui Dani Olmo. Mijlocaşul lui Arsenal a reuşit să puncteze şase minute mai târziu, atunci când a profitat de un spaţiu liber în apărarea lusitanilor.

Luis de la Fuente, prima reacţie după Portugalia – Spania 0-1

Luis de la Fuente a amintit de faptul că Mikel Merino a fost decisiv pentru Spania şi la Campionatul European câştigat în urmă cu doi ani. La momentul respectiv, mijlocaşul a reuşit să marcheze în duelul cu Germania din sferturi, în minutul 119, după ce a fost trimis pe teren în minutul 80.

De asemenea, Luis de la Fuente a vorbit şi despre Cristiano Ronaldo, cu care s-a îmbrăţişat înainte de startul partidei. Selecţionerul Spaniei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui CR7, care a bifat ultimul său meci din carieră la Mondial.

“Agonia acestor meciuri rezolvate în ultimele minute. Mikel Merino niciodată nu dă greş, aduce o valoare sigură, ne-a adus şi Campionatul European şi, la momentele potrivite, este mereu acolo, este unul dintre cei mai buni jucători pe poziţia sa. Putem avea pe bancă jucători care ar fi titulari la orice altă echipă naţională. Iau decizii gândindu-mă la ce e mai bine pentru echipă, nu sunt niciodată un avantaj, aş putea fi acum, dar nu sunt. Mikel a avut o performanţă excepţională şi este mereu acolo unde trebuie să fie.