OUT! Selecționerul Portugaliei și-a anunțat plecarea după eliminarea de la World Cup. Cine vine în locul său

Roberto Martinez a anunțat că eșecul Portugaliei cu Spania de la Cupa Mondială a reprezentat ultimul său meci la cârma naționalei lusitane. Selecționerul campioanei europene din 2016 confirmă astfel o veste care era iminentă, ținând cont că înțelegerea sa cu federația mai era valabilă până la finalul World Cup.
Portugalia a rămas fără selecționer după eliminarea dureroasă de la Cupa Mondială. La scurt timp după ce ibericii lui de la Fuente s-au impus în prelungiri prin golul înscris de Mikel Merino în minutul 90+1, Roberto Martinez a anunțat că se desparte de trupa lui Cristiano Ronaldo&Co.
Martinez, OUT de la naționala Portugaliei
“E adevărat că acesta este ultimul meu meci pentru Portugalia. Vreau să le mulțumesc portughezilor. Iau cu mine o amintire de o viață. Jucătorii au făcut o treabă incredibilă, au foarte mult talent și au arătat și dedicare.
Sunt amintiri legate de câștigarea Ligii Națiunilor, de setarea unor recorduri. Vreau să mulțumesc federației, staff-ului tehnic, au muncit din greu pentru a-i ajuta pe jucătorii noștri. Iau cu mine această amintire incredibilă și le mulțumesc portughezilor“, a spus Martinez la conferința de presă ținută după meci, potrivit abola.pt.
🚨🇵🇹 BREAKING: Roberto Martinez LEAVES Portugal head coach job, it’s over. 👋🏼
Portuguese Federation to appoint new head coach next. pic.twitter.com/zSdJNzTQ74
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
Martinez a venit la naționala Portugaliei la începutul anului 2023, după ce a fost șase ani la cârma Belgiei. Tehnicianul iberic a petrecut 45 de meciuri pe banca lusitanilor, înregistrând un bilanț de 32 de victorii, șase remize și șapte eșecuri.
În această perioadă, Portugalia a fost eliminată de la EURO 2024 în sferturi, a câștigat Nations League 2025 și a iești de la World Cup 2026 din optimi.
Federația i-a găsit deja înlocuitor
Potrivit sursei citate anterior, federația din Portugalia deja a decis și cine îi va lua locul lui Roberto Martinez. Este vorba despre Jorge Jesus, cel care a reușit sezonul trecut să cucerească titlul în Arabia Saudită alături de Cristiano Ronaldo la Al-Nassr.
Antrenorul de 71 de ani a rămas liber de contract și ar putea deveni selecționer pentru prima dată, după ce de-a lungul carierei sale a bifat doar echipe de club. Jesus are în Portugalia trei titluri cu Benfica, o Cupă a Portugaliei, șase Cupe ale Ligii și două Supercupe.
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