OUT! Selecționerul Portugaliei și-a anunțat plecarea după eliminarea de la World Cup. Cine vine în locul său

Roberto Martinez a anunțat că eșecul Portugaliei cu Spania de la Cupa Mondială a reprezentat ultimul său meci la cârma naționalei lusitane. Selecționerul campioanei europene din 2016 confirmă astfel o veste care era iminentă, ținând cont că înțelegerea sa cu federația mai era valabilă până la finalul World Cup.

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Portugalia a rămas fără selecționer după eliminarea dureroasă de la Cupa Mondială. La scurt timp după ce ibericii lui de la Fuente s-au impus în prelungiri prin golul înscris de Mikel Merino în minutul 90+1, Roberto Martinez a anunțat că se desparte de trupa lui Cristiano Ronaldo&Co.

Martinez, OUT de la naționala Portugaliei

“E adevărat că acesta este ultimul meu meci pentru Portugalia. Vreau să le mulțumesc portughezilor. Iau cu mine o amintire de o viață. Jucătorii au făcut o treabă incredibilă, au foarte mult talent și au arătat și dedicare.

Sunt amintiri legate de câștigarea Ligii Națiunilor, de setarea unor recorduri. Vreau să mulțumesc federației, staff-ului tehnic, au muncit din greu pentru a-i ajuta pe jucătorii noștri. Iau cu mine această amintire incredibilă și le mulțumesc portughezilor“, a spus Martinez la conferința de presă ținută după meci, potrivit abola.pt.

🚨🇵🇹 BREAKING: Roberto Martinez LEAVES Portugal head coach job, it’s over. 👋🏼

Portuguese Federation to appoint new head coach next. pic.twitter.com/zSdJNzTQ74

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026