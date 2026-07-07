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Patru concluzii după Portugalia – Spania 0-1: Invincibila „Armada” și starurile lusitane fără chef și ambiție

Ionuţ Axinescu Publicat: 7 iulie 2026, 1:38

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Patru concluzii după Portugalia – Spania 0-1: Invincibila Armada” și starurile lusitane fără chef și ambiție

Imagini după Spania - Portugalia / Profimedia

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1. Spania a făcut diferența pe tabelă abia în minutul 90, dar pe teren a fost mai bună decât Portugalia de la un capăt la altul al meciului. Portughezii și-au acceptat condiția de „underdog”, au cedat inițiativa și au atacat firav doar atunci când spaniolii și-au tras sufletul. Faptul că cei mai buni lusitani au fost portarul Diogo Costa și fundașul stânga Nuno Mendes spune multe despre nivelul portughezilor. Un joc sărăcăcios și limitat al unei echipe care altfel i-a avut pe gazon pe Bruno Fernandes, João Félix sau Vitinha.

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2. Ca să domini Spania, trebuie să te rogi ca șapte-opt jucători de-ai ei să prindă o zi slabă. Trei sau patru nu sunt îndeajuns. Azi n-au funcționat ideal Oyarzabal și Lamine Yamal, nici măcar Pedri, motiv pentru care și golul a întârziat atât de mult. Dar spaniolii au un stil atât de puternic impregnat în ADN-ul lor, un fotbal cimentat în ultimii 20 de ani, încât și așa au dominat categoric mijlocul terenului. „Furia Roja” a stăpânit jocul cu o lejeritate dezarmantă și cu senzația că oricine, de la Olmo și Baena până la Cucurella, poate accelera decisiv în orice clipă.

3. De la Fuente e un conservator, un antrenor căruia nu-i plac schimbările. Până la urmă, la greu, i-a trimis la joc pe Ferran Torres și Mikel Merino, care i-au rezolvat meciul cu un moment de strălucire. Și Fabián Ruiz a intrat cu multă energie. Fără să aibă o colecție de staruri, precum francezii sau portughezii, Spania are un lot echilibrat. Altfel, mai sunt trei meciuri până la trofeu, iar partea proastă pentru viitori adversari e că va apărea curând pe teren și Nico Williams.

4. De data asta, chiar a fost ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la un turneu final. Unul, de fapt încă unul, în care a jucat șters, uneori ușor în contratimp. Ronaldo a părut izolat și, să nu ne mai prefacem, foarte departe de ce ne-a arătat de-a lungul a două decenii. Sigur, forma lui slabă nu-i motivul principal pentru care Portugalia pleacă acasă. Dacă vor explicații, lusitanii pot să se uite spre Bruno Fernandes, Vitinha și toți ceilalți băieți aflați în floarea vârstei, dar care sunt la ani lumină de cheful și ambiția unui tip de 41 de ani care ar vrea totul, dar nu mai poate.

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