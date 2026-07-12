Thibaut Courtois s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu starul din poarta Realului după Campionatul Mondial

Thibaut Courtois este dispus să-şi continue cariera internaţională, dar doreşte să fie scutit de la a juca pentru naţională în următoarele câteva luni, relatează Reuters.
Courtois, care a fost înlocuit în mod controversat în timpul înfrângerii de vineri din sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Spaniei, a declarat în timpul turneului că se gândea să se retragă din echipa naţională.
Thibaut Courtois nu se mai retrage
Însă jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a acumulat 115 selecţii la naţională de la debutul său în 2011, este acum dispus să rămână dacă i se garantează un program mai redus.
„Am indicat deja că mi-aş dori un an mai liniştit, în care să pot rămâne la Madrid pe durata campaniei din Liga Naţiunilor pentru a mă concentra pe recuperarea mea. Astfel, Senne (Lammens), Mike (Penders) sau Maarten (Vandevoordt) ar putea juca”, a spus el, enumerând potenţialii înlocuitori.
„Dacă ei (Belgia) acceptă asta, atunci aş fi dispus să continui”, a spus Courtois, care a fost schimbat din cauza unei dureri la picior în meciul împotriva Spaniei şi l-a văzut pe înlocuitorul său, Lammens, scăpând mingea, ceea ce le-a permis spaniolilor să înscrie golul victoriei în minutul 88.
„E păcat să fii schimbat într-un meci atât de special”, a spus Courtois. „M-am simţit foarte bine în repriza a doua şi am făcut câteva parade. Îţi doreşti să rămâi pe teren în momente ca acelea. Dar am executat două lovituri de la poartă, iar la a doua am simţit o durere la cvadriceps. Le-am spus că nu mai pot executa lovituri lungi de la poartă”, a declarat el reporterilor.
„Aş fi putut rămâne în poartă, dar antrenorul (Rudi Garcia) mi-a spus: «Dacă nu eşti 100%, te schimb.» De aceea am vrut iniţial să continui să joc, dar antrenorul a decis să mă schimbe. Nu e nicio problemă. Echipa este pe primul loc, desigur.”
Courtois a manifestat compasiune faţă de Lammens, în vârstă de 24 de ani, care a fost parţial învinuit pentru înfrângerea Belgiei.
„Este păcat, desigur, că Senne nu a reuşit să ţină mingea. Dar aşa e fotbalul. M-am dus să-l îmbrăţişez. Nu prea ai ce să spui într-un moment ca acela. E pur şi simplu ghinion, dar Senne este un portar excelent. Are un viitor strălucit în faţă, iar momente ca acesta te fac mai puternic. Nu ar trebui să fie învinovăţit pentru asta. Face parte din joc”, a adăugat Courtois.
Belgia îşi începe campania din Liga Naţiunilor împotriva Italiei, la Roma, pe 25 septembrie.
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