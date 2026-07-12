Thibaut Courtois s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu starul din poarta Realului după Campionatul Mondial

Thibaut Courtois este dispus să-şi continue cariera internaţională, dar doreşte să fie scutit de la a juca pentru naţională în următoarele câteva luni, relatează Reuters.

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Courtois, care a fost înlocuit în mod controversat în timpul înfrângerii de vineri din sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Spaniei, a declarat în timpul turneului că se gândea să se retragă din echipa naţională.

Thibaut Courtois nu se mai retrage

Însă jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a acumulat 115 selecţii la naţională de la debutul său în 2011, este acum dispus să rămână dacă i se garantează un program mai redus.

„Am indicat deja că mi-aş dori un an mai liniştit, în care să pot rămâne la Madrid pe durata campaniei din Liga Naţiunilor pentru a mă concentra pe recuperarea mea. Astfel, Senne (Lammens), Mike (Penders) sau Maarten (Vandevoordt) ar putea juca”, a spus el, enumerând potenţialii înlocuitori.

„Dacă ei (Belgia) acceptă asta, atunci aş fi dispus să continui”, a spus Courtois, care a fost schimbat din cauza unei dureri la picior în meciul împotriva Spaniei şi l-a văzut pe înlocuitorul său, Lammens, scăpând mingea, ceea ce le-a permis spaniolilor să înscrie golul victoriei în minutul 88.