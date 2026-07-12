Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: “Sunt din ce în ce mai bun”

Julian Alvarez (26 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a marcat spectaculos în duelul câştigat de Argentina cu Elveţia, scor 3-1. Sud-americanii s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial, după un meci complicat cu elveţienii, încheiat după 120 de minute de joc.
Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, iar Ndoye a egalat după pauză. În reprizele de prelungiri, Julian Alvarez a punctat în minutul 112, iar Lautaro Martinez a stabilit scorul final în minutul 120+1.
Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona
Julian Alvarez a ajuns la patru goluri marcate pentru Argentina în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, fiind la egalitate cu Diego Maradona, conform statisticienilor de la Opta. Cele mai multe goluri marcate le are Lionel Messi, care a reuşit să puncteze de şapte ori în duelurile eliminatorii.
După meciul cu Elveţia, Julian Alvarez s-a declarat extrem de fericit pentru golul marcat şi pentru faptul că şi-a ajutat naţionala să se califice în semifinalele Mondialului.
“Personal, sunt foarte fericit cu acest gol, evident. Fiecare meci de la această Cupă Mondială a fost așa, cu mult timp suplimentar. Dar știm că noi luptăm până la final și că dăm totul. Am marcat multe goluri târziu, dar câtă vreme câștigăm, totul este bine.
Ca atacant, este important să marchezi. Personal, simt că am devenit din ce în ce mai bun de la meci la meci. Sper că voi fi chiar și mai bun la următoarele meciuri. Dar cel mai important lucru este să câștige echipa.
Mereu vrei să ajuți echipa cu goluri dacă ești atacant, dar trebuie de asemenea și să alergi și să te aperi. Cu toții facem asta, așa că atât timp cât echipa câștigă, suntem cu toții fericiți”, a declarat Julian Alvarez, conform presei din Argentina, după victoria cu Elveţia de la Campionatul Mondial.
Julian Alvarez a punctat în premieră la acest Mondial, în meciul cu Elveţia. Atacantul lui Atletico Madrid s-a confruntat cu probleme medicale în primele două meciuri, fiind titular în toate partidele ulterioare.
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