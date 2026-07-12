Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: “Sunt din ce în ce mai bun”

Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: “Sunt din ce în ce mai bun”

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 14:46

Comentarii
Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: Sunt din ce în ce mai bun

Lionel Messi şi Julian Alvarez, în timpul unui meci al Argentinei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Julian Alvarez (26 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a marcat spectaculos în duelul câştigat de Argentina cu Elveţia, scor 3-1. Sud-americanii s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial, după un meci complicat cu elveţienii, încheiat după 120 de minute de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, iar Ndoye a egalat după pauză. În reprizele de prelungiri, Julian Alvarez a punctat în minutul 112, iar Lautaro Martinez a stabilit scorul final în minutul 120+1.

Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona

Julian Alvarez a ajuns la patru goluri marcate pentru Argentina în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, fiind la egalitate cu Diego Maradona, conform statisticienilor de la Opta. Cele mai multe goluri marcate le are Lionel Messi, care a reuşit să puncteze de şapte ori în duelurile eliminatorii.

După meciul cu Elveţia, Julian Alvarez s-a declarat extrem de fericit pentru golul marcat şi pentru faptul că şi-a ajutat naţionala să se califice în semifinalele Mondialului.

“Personal, sunt foarte fericit cu acest gol, evident. Fiecare meci de la această Cupă Mondială a fost așa, cu mult timp suplimentar. Dar știm că noi luptăm până la final și că dăm totul. Am marcat multe goluri târziu, dar câtă vreme câștigăm, totul este bine.

Reclamă
Reclamă

Ca atacant, este important să marchezi. Personal, simt că am devenit din ce în ce mai bun de la meci la meci. Sper că voi fi chiar și mai bun la următoarele meciuri. Dar cel mai important lucru este să câștige echipa.

Mereu vrei să ajuți echipa cu goluri dacă ești atacant, dar trebuie de asemenea și să alergi și să te aperi. Cu toții facem asta, așa că atât timp cât echipa câștigă, suntem cu toții fericiți”, a declarat Julian Alvarez, conform presei din Argentina, după victoria cu Elveţia de la Campionatul Mondial.

Julian Alvarez a punctat în premieră la acest Mondial, în meciul cu Elveţia. Atacantul lui Atletico Madrid s-a confruntat cu probleme medicale în primele două meciuri, fiind titular în toate partidele ulterioare.

Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul măriiLocul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Observator
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Ce se întâmplă, de fapt, la Supercupa României. Fanii pot bea bere pe stadion la Universitatea Craiova – U Cluj? Anunț oficial
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la Supercupa României. Fanii pot bea bere pe stadion la Universitatea Craiova – U Cluj? Anunț oficial
14:30

Thibaut Courtois s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu starul din poarta Realului după Campionatul Mondial
14:22

Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj. Jucătorul care s-a refăcut la timp
13:54

Şi-a dat acordul pentru transferul la PSG, direct din cantonament de la Mondial. Anunţ de ultim moment
13:35

Jannik Sinner – Alexander Zverev LIVE TEXT (18:00), în finala de la Wimbledon. Duel tare pentru marele trofeu
13:11

Specialiştii au ales favoritele la titlul din Liga 1. Ce cote au FCSB şi Craiova cu o săptămână înainte de debutul noului sezon
13:04

FotoErling Haaland, consolat de iubită după eliminarea de la Campionatul Mondial. Isabel a atras toate privirile la meciul cu Anglia
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 4 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării