Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: “Sunt din ce în ce mai bun”

Lionel Messi şi Julian Alvarez, în timpul unui meci al Argentinei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Julian Alvarez (26 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a marcat spectaculos în duelul câştigat de Argentina cu Elveţia, scor 3-1. Sud-americanii s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial, după un meci complicat cu elveţienii, încheiat după 120 de minute de joc.

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Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, iar Ndoye a egalat după pauză. În reprizele de prelungiri, Julian Alvarez a punctat în minutul 112, iar Lautaro Martinez a stabilit scorul final în minutul 120+1.

Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona

Julian Alvarez a ajuns la patru goluri marcate pentru Argentina în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, fiind la egalitate cu Diego Maradona, conform statisticienilor de la Opta. Cele mai multe goluri marcate le are Lionel Messi, care a reuşit să puncteze de şapte ori în duelurile eliminatorii.

După meciul cu Elveţia, Julian Alvarez s-a declarat extrem de fericit pentru golul marcat şi pentru faptul că şi-a ajutat naţionala să se califice în semifinalele Mondialului.

“Personal, sunt foarte fericit cu acest gol, evident. Fiecare meci de la această Cupă Mondială a fost așa, cu mult timp suplimentar. Dar știm că noi luptăm până la final și că dăm totul. Am marcat multe goluri târziu, dar câtă vreme câștigăm, totul este bine.