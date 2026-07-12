Gestul uriaş al lui Lionel Messi: i-a oferit tricoul unui alt jucător legendar

Lionel Messi, căpitanul selecţionatei Argentinei, i-a dăruit legendei fotbalului italian Roberto Baggio tricoul alb-albastru pe care l-a purtat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Elveţiei, meci pe care sud-americanii l-au câştigat cu scorul de 3-1, sâmbătă la Kansas City, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gestul uriaş al lui Lionel Messi

“Mulţumesc, Leo, pentru cadoul tău preţios şi pentru afecţiunea ta. Te iubesc foarte mult, prietene”, a scris câştigătorul Balonului de Aur în 1993 pe profilul său de Instagram, unde a postat o fotografie ţinând tricoul împreună cu Messi.



View this post on Instagram

A post shared by Roberto Baggio (@robertobaggio)



Legătura dintre cei doi datează din 2010, când s-au întâlnit la Barcelona datorită antrenorului Pep Guardiola, care a fost coechipierul lui Baggio la clubul italian Brescia.

Starul argentinian i-a înmânat tricoul fostului fotbalist italian în vestiar, după meciul din sferturile de finală, pe care Baggio l-a urmărit din tribunele stadionului din Kansas City.