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Gestul uriaş al lui Lionel Messi: i-a oferit tricoul unui alt jucător legendar

Dan Roșu Publicat: 12 iulie 2026, 15:49

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Gestul uriaş al lui Lionel Messi: i-a oferit tricoul unui alt jucător legendar

Lionel Messi - Getty Images

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Lionel Messi, căpitanul selecţionatei Argentinei, i-a dăruit legendei fotbalului italian Roberto Baggio tricoul alb-albastru pe care l-a purtat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Elveţiei, meci pe care sud-americanii l-au câştigat cu scorul de 3-1, sâmbătă la Kansas City, informează EFE.

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Gestul uriaş al lui Lionel Messi

“Mulţumesc, Leo, pentru cadoul tău preţios şi pentru afecţiunea ta. Te iubesc foarte mult, prietene”, a scris câştigătorul Balonului de Aur în 1993 pe profilul său de Instagram, unde a postat o fotografie ţinând tricoul împreună cu Messi.

 
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Legătura dintre cei doi datează din 2010, când s-au întâlnit la Barcelona datorită antrenorului Pep Guardiola, care a fost coechipierul lui Baggio la clubul italian Brescia.

Starul argentinian i-a înmânat tricoul fostului fotbalist italian în vestiar, după meciul din sferturile de finală, pe care Baggio l-a urmărit din tribunele stadionului din Kansas City.

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Argentina şi-a asigurat locul în semifinalele Cupei Mondiale, unde va înfrunta Anglia, după ce a învins Elveţia prin golurile marcate de Alexis Mac Allister, Julian Alvarez şi Lautaro Martínez.

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