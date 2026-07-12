Decizie inedită a conducerii de la Manchester City! Ce beneficiu vor avea o parte dintre suporterii „cetățenilor”

Manchester City se pregătește de primul sezon sub comanda lui Enzo Maresca, tehnicianul fiind cel care l-a înlocuit pe bancă pe legendarul Pep Guardiola.
Conducerea clubului de pe Etihad Stadium a găsit o metodă prin care să apropie suporterii ce locuiesc în jurul stadionului de echipă. Ce facilități vor avea aceștia.
Bilete reduse pentru anumiți suporteri ai lui City
Manchester City este gata de începerea noului sezon, iar imediat după încheierea Campionatului Mondial, Enzo Maresca va avea la dispoziție toți jucătorii, pentru a începe pregătirea de vară.
În același timp, conducerea vrea să aducă suporterii și mai aproape de echipă. BBC Sport anunță că oficialii iau în calcul să ofere între 100 și 500 bilete la preț redus, pentru fanii care locuiesc în vecinătatea Etihad Stadium.
Adulții ar urma să plătească 10 lire pentru un bilet la o partidă de Premier League, pensionarii 7,5 lire, în timp ce copiii sub 18 ani vor achita 5 lire per bilet.
🏴🏟️ In the upcoming season, Manchester City will offer Premier League tickets priced at £10 for adults living in the local area! ✅
Between 100-500 tickets will be given to local people. Concession tickets will cost £7.50 whilst under 18 tickets will cost £5. (@BBCSport) pic.twitter.com/8Z63ZGKxqM
— EuroFoot (@eurofootcom) July 12, 2026
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