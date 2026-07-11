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„Când te invită președintele…” Dezvăluirea făcută de Harry Kane! Cum a ajuns față-n față cu Donald Trump

Sebastian Ujica Publicat: 11 iulie 2026, 16:59

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Când te invită președintele…” Dezvăluirea făcută de Harry Kane! Cum a ajuns față-n față cu Donald Trump

Harry Kane a povestit la conferința de presă de dinaintea meciului cu Norvegia despre pățania cu Trump / Getty Images

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Căpitanul naționalei Angliei, Harry Kane, a vorbit despre momentul în care l-a cunoscut pe președintele Statelor Unite, Donald Trump. Cei doi au jucat golf împreună.

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Anglia va întâlni Norvegia în sferturile Campionatului Mondial de fotbal în această seară, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Kane vs Trump, duelul pe terenul de golf

Kane a fost întrebat de jurnaliști despre acel moment, după ce duelul de pe terenul de golf a fost confirmat de Trump.

„Am jucat în urmă cu 18 luni. M-a invitat să jucăm când eram în vacanță în Palm Beach. Când președintele te invită undeva … O experiență suprarealistă, să fiu sincer, doar să-l întâlnesc și să joc golf cu el. Joacă foarte bine. Sper să joc la fel de bine golf când o să fiu la vârsta lui. A fost o experiență unică. Sunt recunoscător că m-a invitat să jucăm” a povestit Kane la conferința de presă de dinaintea partidei cu Norvegia.

Și Donald Trump a vorbit despre atacantul lui Bayern. După victoria cu 3-2 a Angliei în fața Mexicului, președintele SUA a postat pe platforma sa, TruthSocial: „Harry Kane este un jucător grozav!”. Ulterior, Trump a spus și în fața jurnaliștilor: „Cred că Harry Kane este un jucător grozav. Vedeți voi, am jucat golf cu el și îmi place mult. Este un jucător bun de golf. E grozav” spunea Trump.

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Kane vs Haaland, duelul golgheterilor

Dacă Leo Messi și Kylian Mbappe au duel la distanță în clasamentul golgheterilor de la Campionatul Mondial, ambii cu câte 8 reușite, Harry Kane și Erling Haaland vor lupta chiar pe teren pentru a rămâne în luptă. Kane a marcat de 6 ori până acum la Mondial, în timp ce norvegianul are 7 reușit în mai puține jocuri: nu a evoluat deloc în ultimul meci din grupă contra Franței.

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  1. Kylian Mbappe – 8 goluri – 3 assist-uri – 563 minute
  2. Lionel Messi – 8 goluri – 1 asisst – 468 minute
  3. Erling Haaland – 7 goluri – 0 assist-uri – 416 minute
  4. Harry Kane – 6 goluri – 1 assist – 489 minute
  5. Ousmane Dembele – 5 goluri – 2 assist-uri – 492 minute

 

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