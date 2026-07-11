„Când te invită președintele…” Dezvăluirea făcută de Harry Kane! Cum a ajuns față-n față cu Donald Trump

Harry Kane a povestit la conferința de presă de dinaintea meciului cu Norvegia despre pățania cu Trump / Getty Images

Căpitanul naționalei Angliei, Harry Kane, a vorbit despre momentul în care l-a cunoscut pe președintele Statelor Unite, Donald Trump. Cei doi au jucat golf împreună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anglia va întâlni Norvegia în sferturile Campionatului Mondial de fotbal în această seară, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Kane vs Trump, duelul pe terenul de golf

Kane a fost întrebat de jurnaliști despre acel moment, după ce duelul de pe terenul de golf a fost confirmat de Trump.

„Am jucat în urmă cu 18 luni. M-a invitat să jucăm când eram în vacanță în Palm Beach. Când președintele te invită undeva … O experiență suprarealistă, să fiu sincer, doar să-l întâlnesc și să joc golf cu el. Joacă foarte bine. Sper să joc la fel de bine golf când o să fiu la vârsta lui. A fost o experiență unică. Sunt recunoscător că m-a invitat să jucăm” a povestit Kane la conferința de presă de dinaintea partidei cu Norvegia.

Și Donald Trump a vorbit despre atacantul lui Bayern. După victoria cu 3-2 a Angliei în fața Mexicului, președintele SUA a postat pe platforma sa, TruthSocial: „Harry Kane este un jucător grozav!”. Ulterior, Trump a spus și în fața jurnaliștilor: „Cred că Harry Kane este un jucător grozav. Vedeți voi, am jucat golf cu el și îmi place mult. Este un jucător bun de golf. E grozav” spunea Trump.