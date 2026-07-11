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Tragedie în fotbal! A murit la doar 25 de ani, după ce a jucat la Cupa Mondială: “Nu vei fi uitat niciodată”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iulie 2026, 16:35

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Tragedie în fotbal! A murit la doar 25 de ani, după ce a jucat la Cupa Mondială: Nu vei fi uitat niciodată

Jayden Adams, într-un meci de la Cupa Mondială / Profimedia Images

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Jucătorul Africii de Sud, Jayden Adams, a decedat la numai 25 de ani. Moartea mijlocaşului a fost confirmată de Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud.

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Jayden Adams era cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat la Campionatul Mondial în partidele Africii de Sud cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.

Jayden Adams a murit la numai 25 de ani!

“Moartea ni l-a smuls cu cruzime pe unul de-al nostru.

Ne-a răpit un fotbalist remarcabil, dar nu va putea șterge niciodată moștenirea pe care Jayden Adams o lasă în urmă. Ne vom aminti mereu de modestia sa, de talentul extraordinar și de mândria cu care a reprezentat Africa de Sud.

Odihnește-te în pace veșnică, Jayden. Nu vei fi uitat niciodată🙏🏾”, a transmis Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud, pe contul oficial de X.

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Jayden Adams evolua la formaţia sud-africană Mamelodi Sundowns. Mai avea contract cu această formaţie până în vara lui 2028. Adams a jucat toată cariera doar la echipe din ţara lui. A crescut la Stellenbosch, făcând pasul către echipa mare. În ianuarie 2025 se transfera la Mamelodi Sundowns.

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Avea 13 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala Africii de Sud. Ambele goluri le-a marcat în campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

 

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