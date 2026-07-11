Tragedie în fotbal! A murit la doar 25 de ani, după ce a jucat la Cupa Mondială: “Nu vei fi uitat niciodată”

Jucătorul Africii de Sud, Jayden Adams, a decedat la numai 25 de ani. Moartea mijlocaşului a fost confirmată de Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud.
Jayden Adams era cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat la Campionatul Mondial în partidele Africii de Sud cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.
Jayden Adams a murit la numai 25 de ani!
“Moartea ni l-a smuls cu cruzime pe unul de-al nostru.
Ne-a răpit un fotbalist remarcabil, dar nu va putea șterge niciodată moștenirea pe care Jayden Adams o lasă în urmă. Ne vom aminti mereu de modestia sa, de talentul extraordinar și de mândria cu care a reprezentat Africa de Sud.
Odihnește-te în pace veșnică, Jayden. Nu vei fi uitat niciodată🙏🏾”, a transmis Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud, pe contul oficial de X.
Death has cruelly stolen one of our own.
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
Jayden Adams evolua la formaţia sud-africană Mamelodi Sundowns. Mai avea contract cu această formaţie până în vara lui 2028. Adams a jucat toată cariera doar la echipe din ţara lui. A crescut la Stellenbosch, făcând pasul către echipa mare. În ianuarie 2025 se transfera la Mamelodi Sundowns.
Avea 13 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala Africii de Sud. Ambele goluri le-a marcat în campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026.
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