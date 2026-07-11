Tragedie în fotbal! A murit la doar 25 de ani, după ce a jucat la Cupa Mondială: “Nu vei fi uitat niciodată”

Jucătorul Africii de Sud, Jayden Adams, a decedat la numai 25 de ani. Moartea mijlocaşului a fost confirmată de Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud.

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Jayden Adams era cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat la Campionatul Mondial în partidele Africii de Sud cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.

Jayden Adams a murit la numai 25 de ani!

“Moartea ni l-a smuls cu cruzime pe unul de-al nostru.

Ne-a răpit un fotbalist remarcabil, dar nu va putea șterge niciodată moștenirea pe care Jayden Adams o lasă în urmă. Ne vom aminti mereu de modestia sa, de talentul extraordinar și de mândria cu care a reprezentat Africa de Sud.

Odihnește-te în pace veșnică, Jayden. Nu vei fi uitat niciodată🙏🏾”, a transmis Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud, pe contul oficial de X.