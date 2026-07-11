Transfer de 40 de milioane de euro la Atletico Madrid! Simeone aduce un jucător care a ratat Cupa Mondială

Internaţionalul danez Morten Hjulmand, mijlocaşul celor de la Sporting Lisabona, s-a transferat la Atletico Madrid, cu care a semnat un contract pe cinci ani, a anunţat sâmbătă clubul spaniol, citat de Reuters.

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Hjulmand, în vârstă de 27 de ani, a disputat 141 de meciuri în tricoul lui Sporting, a marcat 10 goluri şi a oferit 12 assist-uri, începând din 2023, după ce a jucat anterior în Italia, la Lecce.

Transfer la Atletico Madrid de la Sporting Lisabona

Niciunul dintre cele două cluburi nu a dezvăluit detaliile financiare ale acordului, însă presa spaniolă susţine că valoarea tranzacţiei se ridică la 40 de milioane de euro, plus bonusuri de până la cinci milioane euro.

Morten Hjumland a câştigat două titluri consecutive de campion al Portugaliei, în 2024 şi 2025, precum şi Cupa Portugaliei.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪

Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.

➡️ https://t.co/Z84XsrVHWf pic.twitter.com/jWc6jysVtP

— Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026