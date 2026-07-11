E oficial. CFR Cluj l-a transferat în Angola pentru 350.000 de euro

CFR Cluj a decis să-l transfere pe Leo Bolgado la campioana Angolei, CA Petroleos Luanda.

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Ardelenii au anunțat, sâmbătă, transferul definitiv. Neluţu Varga va încasa pentru el 350.000 de euro.

“Îi mulțumim pentru efortul depus și îi dorim mult succes în continuare!”, a transmis CFR Cluj în comunicatul emis sâmbătă.

Brazilianul a petrecut două sezoane în Liga 1 şi a jucat la CFR Cluj și Rapid.

Leo Bolgado a fost cumpărat de CFR Cluj în 2024, de la formația portugheză Leixoes, cu 500.000 de euro.