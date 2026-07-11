Spania, la un pas de istorie! Ce record egalează dacă nu pierde cu Franța în 90 de minute la Cupa Mondială

Spania este la un meci distanță de a egala un record istoric în fotbalul internațional care în prezent îi aparține Italiei. Dacă “Furia Roja” nu va pierde în 90 de minute contra Franței în semifinalele Cupei Mondiale, atunci va ajunge la 37 de partide fără înfrângere în toate competițiile, o bornă uriașă pe care doar “Squadra Azzurra” a mai atins-o până acum.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.

Spania poate egala recordul de meciuri internaționale fără înfrângere

După ce a învins-o pe Belgia în sferturile Cupei Mondiale, formația lui Luis de la Fuente a ajuns la 36 de meciuri fără înfrângere, o statistică ce face referire strict la rezultatele înregistrate în 90 de minute. Spre exemplu, Spania a pierdut finala de Nations League în fața Portugaliei în acest interval, însă rezultatul respectiv se consideră drept egal, pentru că meciul s-a decis la loviturile de departajare, nu în timpul regulamentar.

Odată cu borna de 36 de meciuri fără eșec atinsă de Spania, ibericii și-au egalat recordul național în această privință. Acum, campioana europeană este la un singur duel distanță de a egala recordul all-time la nivel internațional în privința partidelor legate fără înfrângere.