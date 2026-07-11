Argentina, favorizată de arbitri? Cum a răspuns Lionel Scaloni în fața conspirațiilor: “E foarte dificil”

Lionel Scaloni a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Elveția din sferturile Cupei Mondiale, iar selecționerul Argentinei a primit o întrebare legată de acuzațiile potrivit cărora “pumele” sunt ajutate de arbitri la turneul final. Antrenorul de 48 de ani a oferit un răspuns calculat și a explicat de ce în viziunea sa, favoritismele nu se mai pot practica la un asemenea nivel.

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Argentina se pregătește pentru un duel extrem de important la Cupa Mondială, unde urmează să o întâlnescă pe Elveția în faza sferturilor de finală duminică de la ora 04:00. Înainte de meciul care se va disputa la Kansas City Stadium, Scaloni a vorbit cu jurnaliștii prezenți în SUA, iar unul dintre ei a vrut să afle ce părere are selecționerul despre toate teoriile potrivit cărora sud-americanii sunt avantajați de arbitraje.

Scaloni nu crede că Argentina e favorizată de arbitraj

Zvonurile s-au intensificat după partida din optimi dintre Argentina și Egipt, când campioana mondială en-titre s-a impus cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0. Pe lângă golul anulat al lui Ziko de la 1-0, “faraonii” au contestat şi golul decisiv marcat de Enzo Fernandez, cerând un penalty la Salah, înainte ca jucătorul lui Chelsea să aducă victoria pentru sud-americani.

Atunci, selecționerul Hossam Hassan și elevii săi au făcut scandal după meci și au spus că “poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă“, referindu-se la cei de la FIFA. Pus în fața acestor teorii, Scaloni a ținut să spună că întotdeauna o să existe astfel de zvonuri și că el le folosește pentru a-și alimenta jucătorii în mod pozitiv.

Ulterior, antrenorul de 48 de ani a spus că din punctul său de vedere, cu implementarea VAR-ului, echipele nu mai pot fi ajutate voit de arbitri.