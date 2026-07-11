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Argentina, favorizată de arbitri? Cum a răspuns Lionel Scaloni în fața conspirațiilor: “E foarte dificil”

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 15:30

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Argentina, favorizată de arbitri? Cum a răspuns Lionel Scaloni în fața conspirațiilor: E foarte dificil

Lionel Scaloni, în timpul unui meci / Getty Images

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Lionel Scaloni a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Elveția din sferturile Cupei Mondiale, iar selecționerul Argentinei a primit o întrebare legată de acuzațiile potrivit cărora “pumele” sunt ajutate de arbitri la turneul final. Antrenorul de 48 de ani a oferit un răspuns calculat și a explicat de ce în viziunea sa, favoritismele nu se mai pot practica la un asemenea nivel.

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Argentina se pregătește pentru un duel extrem de important la Cupa Mondială, unde urmează să o întâlnescă pe Elveția în faza sferturilor de finală duminică de la ora 04:00. Înainte de meciul care se va disputa la Kansas City Stadium, Scaloni a vorbit cu jurnaliștii prezenți în SUA, iar unul dintre ei a vrut să afle ce părere are selecționerul despre toate teoriile potrivit cărora sud-americanii sunt avantajați de arbitraje.

Scaloni nu crede că Argentina e favorizată de arbitraj

Zvonurile s-au intensificat după partida din optimi dintre Argentina și Egipt, când campioana mondială en-titre s-a impus cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0. Pe lângă golul anulat al lui Ziko de la 1-0, “faraonii” au contestat şi golul decisiv marcat de Enzo Fernandez, cerând un penalty la Salah, înainte ca jucătorul lui Chelsea să aducă victoria pentru sud-americani.

Atunci, selecționerul Hossam Hassan și elevii săi au făcut scandal după meci și au spus că “poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă“, referindu-se la cei de la FIFA. Pus în fața acestor teorii, Scaloni a ținut să spună că întotdeauna o să existe astfel de zvonuri și că el le folosește pentru a-și alimenta jucătorii în mod pozitiv.

Ulterior, antrenorul de 48 de ani a spus că din punctul său de vedere, cu implementarea VAR-ului, echipele nu mai pot fi ajutate voit de arbitri.

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Chiar și în ’86 existau zvonuri că primim tratament preferențial, nu e nimic nou pentru mine. De când mă știu eu, Argentina a fost în centrul atenției la Cupa Mondială. Într-un fel, folosim asta ca să îi facem pe jucători să înțeleagă că sunt oameni care nu vor ca Argentina să câștige. E normal, se întâmplă și cu alte naționale.

Cu VAR, e foarte dificil să primești ajutor în această perioadă, nu e loc de duble-interpretări. Nu există favoritisme, sunt alimentate de rețelele sociale, iar în ziua de azi chiar și cele mai mici lucruri se fac din țânțar armăsar.

Ideea de a primi ajutor nu există. În stadiul actual al fotbalului, cu toată tehnologia implicată, e imposibil. În final, regulile sunt acolo și sunt clare. E mai mult o chestiune de percepție decât de realitate“, a spus selecționerul Argentinei, potrivit tuttomercatoweb.com.

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Argentina – Elveția, ultimul sfert de finală de la Cupa Mondială, se va disputa duminică noapte, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

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