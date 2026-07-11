Argentina, favorizată de arbitri? Cum a răspuns Lionel Scaloni în fața conspirațiilor: “E foarte dificil”

Lionel Scaloni a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Elveția din sferturile Cupei Mondiale, iar selecționerul Argentinei a primit o întrebare legată de acuzațiile potrivit cărora “pumele” sunt ajutate de arbitri la turneul final. Antrenorul de 48 de ani a oferit un răspuns calculat și a explicat de ce în viziunea sa, favoritismele nu se mai pot practica la un asemenea nivel.
Argentina se pregătește pentru un duel extrem de important la Cupa Mondială, unde urmează să o întâlnescă pe Elveția în faza sferturilor de finală duminică de la ora 04:00. Înainte de meciul care se va disputa la Kansas City Stadium, Scaloni a vorbit cu jurnaliștii prezenți în SUA, iar unul dintre ei a vrut să afle ce părere are selecționerul despre toate teoriile potrivit cărora sud-americanii sunt avantajați de arbitraje.
Scaloni nu crede că Argentina e favorizată de arbitraj
Zvonurile s-au intensificat după partida din optimi dintre Argentina și Egipt, când campioana mondială en-titre s-a impus cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0. Pe lângă golul anulat al lui Ziko de la 1-0, “faraonii” au contestat şi golul decisiv marcat de Enzo Fernandez, cerând un penalty la Salah, înainte ca jucătorul lui Chelsea să aducă victoria pentru sud-americani.
Atunci, selecționerul Hossam Hassan și elevii săi au făcut scandal după meci și au spus că “poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă“, referindu-se la cei de la FIFA. Pus în fața acestor teorii, Scaloni a ținut să spună că întotdeauna o să existe astfel de zvonuri și că el le folosește pentru a-și alimenta jucătorii în mod pozitiv.
Ulterior, antrenorul de 48 de ani a spus că din punctul său de vedere, cu implementarea VAR-ului, echipele nu mai pot fi ajutate voit de arbitri.
“Chiar și în ’86 existau zvonuri că primim tratament preferențial, nu e nimic nou pentru mine. De când mă știu eu, Argentina a fost în centrul atenției la Cupa Mondială. Într-un fel, folosim asta ca să îi facem pe jucători să înțeleagă că sunt oameni care nu vor ca Argentina să câștige. E normal, se întâmplă și cu alte naționale.
Cu VAR, e foarte dificil să primești ajutor în această perioadă, nu e loc de duble-interpretări. Nu există favoritisme, sunt alimentate de rețelele sociale, iar în ziua de azi chiar și cele mai mici lucruri se fac din țânțar armăsar.
Ideea de a primi ajutor nu există. În stadiul actual al fotbalului, cu toată tehnologia implicată, e imposibil. În final, regulile sunt acolo și sunt clare. E mai mult o chestiune de percepție decât de realitate“, a spus selecționerul Argentinei, potrivit tuttomercatoweb.com.
Argentina – Elveția, ultimul sfert de finală de la Cupa Mondială, se va disputa duminică noapte, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
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