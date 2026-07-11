Suma de bani pusă pe masă de Anderlecht pentru transferul lui Ștefan Baiaram. Poate intra direct în istoria oltenilor

Ștefan Baiaram a început cum nu se putea mai bine noul sezon și a înscris pentru Universitatea Craiova în succesul contra celor de la Vitebsk, din primul tur preliminar al UEFA Champions League.

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Fotbalistul oltenilor are șanse mari să plece din Bănie, fiind în prezent pe lista belgienilor de la Anderlecht. S-a aflat inclusiv suma oferită pentru starul „leilor”.

Ștefan Baiaram, dorit de Anderlecht. Cât oferă belgienii

Belgienii de la Anderlecht au făcut un prim pas pentru transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Potrivit jurnalistului Sacha Tavolieri, aceștia au înaintat o primă ofertă oficială pentru starul din Bănie.

4,25 milioane de euro a oferit gruparea din Belgia pentru fotbalistul dorit în sezonul trecut și de Istanbul Bașakșehir. Aceștia mai sunt dispuși să plătească alte 250.000 de euro prin bonusuri de performanță.

Baiaram ar putea semna un contract valabil pe patru sezoane cu cei de la Anderlecht, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Cinci milioane de euro este cota de piață a acestuia.